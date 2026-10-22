O Al-Nassr revelou os bastidores da difícil vitória conquistada sobre o Neom no Campeonato Saudita, e o papel desempenhado por seu capitão português Cristiano Ronaldo, bem como por seu técnico australiano Ange Postecoglou.

O Al-Nassr venceu seu visitante Neom pelo placar de 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes anteontem, terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

O Al-Nassr publicou, por meio de sua conta oficial na rede social "X", um vídeo com os principais bastidores ocorridos antes, durante e depois da partida, com destaque para as mensagens motivacionais proferidas por Postecoglou e Ronaldo.

O astro português disse antes da partida: "Vamos continuar, rapazes, vamos continuar as vitórias, vitória após vitória após vitória, estamos jogando bem e passando por um período excelente, estamos em plena prontidão, vamos continuar nessa linha".

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A partida teve uma atuação modesta de Ronaldo, que desperdiçou um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, mas completou a partida até o fim sem ser substituído.

Essas atuações fizeram com que o astro português fosse alvo de amplas críticas, a ponto de Fahad Al-Harifi, lenda do Al-Nassr, exigir que ele parasse de jogar futebol por conta da queda em seu rendimento.

Vale lembrar que Ronaldo atuou pelo Al-Nassr em 10 partidas desde o início da temporada atual, nas quais conseguiu marcar apenas 5 gols, numa média de um gol a cada duas partidas.