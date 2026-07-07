Vídeo: Apesar de estar ganhando por 2 a 0, o Egito é eliminado da Copa do Mundo em um cenário insano contra a Argentina

A seleção do Egito foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após uma derrota em um jogo de enlouquecer para a Argentina, atual campeã, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, no estádio da Atalanta, pelas oitavas de final do torneio.

Os Faraós abriram o placar com dois gols aos 15 e 67 minutos, marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, enquanto Cristian Romero fez o primeiro gol da Argentina aos 79 minutos, e Lionel Messi empatou aos 84.

Aos 90+2 minutos, Enzo Fernández marcou o gol decisivo da vitória para o Tango, levando a Argentina às quartas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, marcado para esta terça-feira à noite.

A partida começou tranquila para ambas as seleções, com relativa posse de bola da Argentina, mas sem perigo real para o gol dos Faraós.

A seleção egípcia conseguiu abrir o placar com Yasser Ibrahim aos 15 minutos, com uma cabeçada, após aproveitar um cruzamento perfeito de Marwan Attia.

Aos 21 minutos, o goleiro egípcio Mustafa Shubair defendeu um pênalti cobrado por Lionel Messi, capitão da Argentina, mantendo a vantagem dos Faraós.





Além do pênalti, Shubair salvou a seleção egípcia de duas chances claras no primeiro tempo, com duas defesas espetaculares contra Alexis McAllister e Julián Álvarez, permitindo que os Faraós saíssem à frente (1 a 0).

A Argentina começou o segundo tempo com forte pressão, na tentativa de empatar, enquanto os jogadores do Egito recuavam significativamente para se defender e apostavam nos contra-ataques.

A seleção egípcia marcou o segundo gol com Mustafa Zico, aos 58 minutos, mas o árbitro francês François Litxer anulou a jogada após consultar o VAR, alegando uma falta sobre Marwan Attia no início do ataque.

Aos 67 minutos, Zico voltou a marcar o segundo gol dos Faraós, em um contra-ataque perfeito iniciado por Mohamed Salah, que passou a bola para Haitham Hassan, o qual deu um passe magnífico a Zico, que mandou a bola para o fundo da rede com um toque único.

Após o segundo gol dos Faraós, a seleção argentina pressionou fortemente e marcou o gol de redução da diferença aos 79 minutos, com uma cabeçada de Cristian Romero, aproveitando um cruzamento de Messi.









Aos 84 minutos, Messi marcou o gol de empate com um chute forte de dentro da área, depois que a bola ficou à sua disposição após um ataque iniciado pelo próprio Leo.

Enzo Fernández marcou o gol da vitória decisiva para a Argentina com uma cabeçada aos 90+2 minutos, após um contra-ataque rápido dos jogadores do Tango.









A seleção do Egito havia se classificado para as oitavas de final ao vencer a Austrália nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1).

Por outro lado, a seleção da Argentina avançou para a mesma fase ao vencer Cabo Verde (3 a 2), após a partida ter ido para duas prorrogações.