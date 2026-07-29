O Al-Hilal sofreu sua primeira derrota nos amistosos de preparação para a nova temporada 2026-2027, apesar da participação de sua nova estrela holandesa, Crysencio Summerville.

O Al-Hilal perdeu para o Mouloudia de Argel pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no terceiro amistoso do clube em sua concentração no exterior, na Áustria.

Soufiane Bayazid abriu o placar para o campeão do Campeonato Argelino aos 30 minutos, após um escanteio afastado pelo meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic em cima da linha do gol, antes de Bayazid mandar a bola para dentro das redes vazias.

Aos 60 minutos, Mohamed Ben Khemassa ampliou para o segundo gol, após um chute de fora da área que o goleiro reserva Mohammed Al-Rubaie não conseguiu defender.

Após o gol, a partida foi paralisada por algum tempo, por causa do lançamento de sinalizadores de fumaça pela torcida argelina em comemoração, conforme revelou o jornal saudita "Al-Riyadiah".

A partida contou com a participação dos laterais Mohammed Mahzari como titular e Mohammed Al-Sarnoukh como reserva, pela primeira vez, após a transferência para o Al-Hilal, vindos do Al-Taawoun e do Al-Fateh, respectivamente, durante a atual janela de transferências de verão.

O ponta holandês Crysencio Summerville também entrou como reserva no segundo tempo da partida, igualmente pela primeira vez, após a contratação junto ao West Ham United, mas não conseguiu salvar o clube da derrota.

Esta foi a primeira vez que o Al-Hilal perde um amistoso antes do início da nova temporada, depois de ter vencido o austríaco Sturm Graz pelo placar de 2 a 1 e, em seguida, o sul-africano Mamelodi Sundowns por 2 a 0.

O clube encerra suas partidas na concentração na Áustria no próximo dia 3 de agosto, quando enfrentará o Al-Ahli do Catar, antes de retornar à capital saudita, Riade.