O craque do Barcelona, Fermín López, gerou grande polêmica depois de comemorar à moda da lenda portuguesa, Cristiano Ronaldo, ao balançar as redes do Atlético de Madrid.

López conduziu o Barcelona à vitória sobre o Atlético de Madrid, por dois a um, na partida que reuniu as equipes no último domingo, pela La Liga, marcando os dois gols do Barça.

Segundo o jornal "As", Fermín López comemorou à moda de Cristiano Ronaldo ontem, o que provocou grande polêmica, especialmente porque "o Don" é lenda do rival tradicional, o Real Madrid.

O jornal escreveu: "Fermín é apaixonado pelo Don".

E prosseguiu: "Fermín comemorou seu primeiro gol à moda da famosa comemoração de Cristiano Ronaldo (estou aqui).

E concluiu: "Esta não é a primeira vez que Fermín López imita as comemorações do craque português".

Muitos seguidores nas redes sociais acharam que Fermín, que também usa a camisa 7, estava a caminho de completar a comemoração de Ronaldo, pulando alto e gritando "SIII", mas recuou com medo da ira da torcida.

Vale lembrar que, em abril de 2022, Fermín López, à época jogador da equipe de base do Barcelona, comemorou à famosa moda do craque Cristiano Ronaldo, antes de o clube catalão salvar a situação.

López marcou um golaço de bicicleta e, em seguida, comemorou à moda de Ronaldo, correndo, pulando, abrindo os braços e gritando a plenos pulmões "SIII".

O Barcelona publicou o belo gol do jovem jogador em suas contas oficiais nas redes sociais, mas o clube editou o vídeo, removendo a cena da comemoração, lembrando que a partida foi transmitida ao vivo pelo canal do clube e a cena da comemoração se espalhou amplamente nas redes sociais.

Nos últimos dias, vários jogadores fizeram questão de comemorar à moda de Cristiano Ronaldo, após o anúncio da aposentadoria da lenda portuguesa da seleção.