Vídeo: Antes do confronto contra a Arábia Saudita... 5 minutos salvam Yamal de uma punição imediata

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, escapou de uma punição imediata enquanto integrava a “La Roja” para disputar a Copa do Mundo que está sendo realizada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, pela segunda rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

A primeira rodada do Grupo 8 foi marcada por um equilíbrio total, já que ambas as partidas terminaram empatadas: a Arábia Saudita empatou com o Uruguai (1 a 1), enquanto o confronto entre Espanha e Cabo Verde terminou em empate sem gols.

O jornal “Sport” publicou um vídeo em sua conta no “X”, mostrando a chegada de Lamine Yamal ao hotel onde a seleção espanhola está hospedada, ontem, quarta-feira, após ter feito um passeio durante o período de descanso.

O jornal afirmou: “Lamine Yamal escapou agora de uma punição no campo de treinamento de Nashville... O atacante prolongou ao máximo sua permanência fora do hotel e voltou ao hotel da seleção apenas cinco minutos antes do fim do prazo estipulado”.

E concluiu: “Se ele tivesse cruzado a porta um pouco mais tarde, o atraso lhe custaria uma multa automática de 2.000 euros, uma das punições mais severas do regulamento interno da equipe para manter a disciplina”.







