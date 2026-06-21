Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, entrou para a história da Copa do Mundo em grande estilo, às custas da seleção saudita.

A seleção saudita enfrentou a espanhola neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A partida marcou a primeira vez que Lamine Yamal foi titular na história da Copa do Mundo, depois de ter começado a partida contra Cabo Verde, na primeira rodada, no banco de reservas.

O astro do Barcelona não esperou mais do que 10 minutos para marcar o primeiro gol da partida, ao desviar um cruzamento rasteiro de Mikel Oyarzabal para dentro do gol da Arábia Saudita.

Este é o primeiro gol de Lamine Yamal na história da Copa do Mundo, já que ele participa do torneio pela primeira vez em sua carreira no futebol.

De acordo com a rede “Squawka”, Yamal se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar pela seleção espanhola na história da Copa do Mundo, com 18 anos e 343 dias, atrás apenas de Gavi, que marcou na Copa do Mundo de 2022 no Catar com 18 anos e 110 dias.

De modo geral, o astro espanhol tornou-se o oitavo jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa do Mundo, segundo a rede de estatísticas “Stats Foot”.

Yamal ultrapassou o argentino Lionel Messi, que ocupava o oitavo lugar nessa lista; no entanto, o astro espanhol o superou por apenas 14 dias, quando marcou seu primeiro gol na história da Copa do Mundo, na edição de 2006.

Yamal não se contentou em superar Messi, mas seguiu os passos de Pelé, tornando-se o segundo jogador com 18 anos ou menos a abrir o placar em uma partida da Copa do Mundo, depois que o lendário brasileiro fez isso aos 17 anos, na Copa do Mundo de 1958.

O curioso é que esse gol é o 16º marcado por Yamal neste ano, mas apenas o segundo com o pé direito, segundo a rede de estatísticas “SofaScore”.