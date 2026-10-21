O empate com gosto de vitória por 2 a 2 definiu o duelo entre Bayern de Munique e seu visitante, o Arsenal, que se enfrentaram nesta quarta-feira no estádio Allianz Arena, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League.
A partida teve uma disputa acirrada entre as duas equipes pelos pontos, e, apesar de o domínio ter ficado a favor do Arsenal na maior parte do confronto, o perigo foi recíproco. Ambos conseguiram chegar à meta adversária em diversas ocasiões, mas as atuações de destaque dos goleiros e das defesas mantiveram o placar em 2 a 2.
O Arsenal abriu o placar com Eberechi Eze, aos 25 minutos, aproveitando um belo passe pelo lado esquerdo para arrancar e finalizar para o fundo das redes.
O Bayern de Munique tentou alcançar o empate, promovendo vários ataques, até que, aos 35 minutos, Alphonso Davies marcou o primeiro gol da equipe bávara.
A partida seguiu equilibrada entre as duas equipes, em meio ao brilho dos goleiros David Raya e Manuel Neuer, até que, aos 61 minutos, Harry Kane marcou o segundo gol do Bayern de Munique, de pênalti.
Mas o Arsenal não se rendeu e lutou muito para marcar o segundo gol e empatar o placar, o que conseguiu aos 82 minutos, por meio de seu craque Declan Rice.
O Arsenal chegou a 7 pontos, com duas vitórias e um empate, ocupando a sétima colocação, enquanto o Bayern de Munique passou a somar 5 pontos, com uma vitória e dois empates, ficando na 14ª posição.