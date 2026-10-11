O zagueiro saudita Ali Al-Bulaihi seguiu no centro da polêmica e dos acontecimentos, após receber um cartão vermelho durante o confronto entre Al-Shabab e Al-Taawoun, em um episódio que obrigou sua equipe a completar a partida com dez jogadores e trouxe de volta à tona o histórico do atleta com cartões vermelhos nas competições da Liga Profissional Saudita.

A expulsão de Al-Bulaihi aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo, depois que ele derrubou Mohammed Al-Kuwaykibi, jogador do Al-Taawoun, quando este avançava em direção ao gol. O árbitro decidiu aplicar o cartão vermelho após revisar o lance pelo árbitro de vídeo (VAR), por impedir o atacante adversário de uma chance clara de gol.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol, Al-Bulaihi elevou seu número para 5 expulsões na Liga Profissional Saudita desde a temporada 2009-2010, igualando a segunda maior marca da competição, empatado com outros 8 jogadores, em um novo número negativo para o zagueiro saudita.

Nessa lista, Al-Bulaihi fica atrás de Mohammed Al-Khabrani, detentor da maior marca em número de expulsões na Liga Profissional desde a temporada 2009-2010, com 7 cartões vermelhos, contra 5 de cada jogador em um grupo que inclui Al-Bulaihi e outros oito atletas.

Leia também: En-Nesyri no banco dos réus, e o motivo é Yassine Bounou!

O caso de Al-Bulaihi não foi o único na sequência de cartões vermelhos vista nos confrontos entre Al-Shabab e Al-Taawoun recentemente, já que os últimos quatro jogos entre as equipes registraram quatro cartões vermelhos, com os nomes de Ali Al-Bulaihi, Abdullah Maatouq, Mohammed Al-Shuwairekh e do brasileiro André Girotto.

Com esse episódio, Al-Bulaihi acrescenta mais uma expulsão ao seu histórico na Liga Profissional, enquanto o Al-Shabab enfrenta um desafio adicional após perder uma de suas peças defensivas cedo diante do Al-Taawoun. A estatística volta a colocar os holofotes sobre o grande número de expulsões nos confrontos entre as duas equipes, além da marca registrada pelo zagueiro saudita na competição ao longo dos últimos anos.