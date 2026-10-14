Vídeo: alertou para uma crise iminente no Al Hilal - Mohamed Noor manda recado a Salem Al Dawsari: procure outro clube

O ex-astro do futebol saudita Mohammed Noor levantou dúvidas sobre o futuro do craque do Al Hilal, Salem Al Dawsari, diante dos reforços de peso que o clube contratou na última janela de transferências de verão.

Depois de passar por uma cirurgia no joelho em razão da lesão sofrida com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, o Al Hilal anunciou na última sexta-feira que "Salem Al Dawsari está sob cuidados médicos por sentir dores na articulação do pé", o que prolonga sua ausência no time.

Noor afirmou, durante participação no programa "Nadeena": "Caso Salem Al Dawsari volte (após a recuperação) e não jogue, vai haver problema".

E prosseguiu: "O Al Hilal vai conseguir controlar o Salem no vestiário? Isso é algo importante, e o assunto não é simples".

O Al Hilal reforçou seu plantel durante o verão com contratações ofensivas de peso, como o brasileiro Gabriel Martinelli, ex-jogador do Arsenal, Ollie Watkins, ex-astro do Aston Villa, e o ponta holandês Crysencio Summerville, que chegou do inglês West Ham United. Isso, segundo Noor, representa uma crise para o técnico Simone Inzaghi, que será obrigado a resolver o impasse de escalar Al Dawsari como titular.

E completou: "Eu gosto muito do Salem, e o considero um dos 10 melhores jogadores da história do futebol saudita, mas estamos analisando a situação".

E acrescentou: "Por isso digo ao Salem: procure um bom clube para o ano que vem, porque você não vai continuar, já que não vai se contentar em ficar no banco".

O ex-jogador do Al Ittihad e do Al Nassr ponderou: "Se o Salem voltar (a jogar pelo Zaeem), o Al Hilal vai conquistar todos os títulos".

As declarações vêm depois da vitória do Al Hilal nesta terça-feira sobre o Al Sadd, do Catar, em Doha, por 2 a 0, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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