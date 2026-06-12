Embora a seleção saudita não tenha participado da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a Arábia Saudita deixou uma marca clara nesse evento.

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 foi realizada ontem, quinta-feira, com a vitória da seleção mexicana sobre a sul-africana por 2 a 0, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México.

O canal saudita “Al-Ikhbariya” informou que a indústria saudita esteve presente no Estádio Azteca, por meio de 4 mil metros quadrados de tecidos de tecnologia avançada, utilizados para cobrir o campo da partida de abertura.

Abdullah Al-Harbi, diretor executivo da empresa saudita produtora desses tecidos, disse que eles são feitos de fios de poliéster revestidos com PVC e são utilizados em projetos de tensostrutura em aeroportos, estádios, estações e obras em todo o mundo.

Al-Harbi explicou que a empresa saudita concorreu com cinco empresas internacionais com vasta experiência de mais de 50 anos para fornecer os tecidos para este estádio e conseguiu superar todas elas.

Vale lembrar que a participação efetiva da Arábia Saudita na Copa do Mundo terá início na madrugada da próxima terça-feira, quando a “Selecção Verde” enfrentará o Uruguai, no Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da fase de grupos.