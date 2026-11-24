O Al-Qadsiah venceu o Shabab Al-Ahli, dono da casa, por 5 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Rashid, em Dubai, pela quinta rodada da fase de liga da competição continental.
O atacante mexicano Julián Quiñones abriu o placar para o Al-Qadsiah aos três minutos de jogo, com um chute forte de fora da área. O goleiro do Shabab Al-Ahli tentou defender, mas a bola bateu em sua mão e morreu no fundo da rede.
Quiñones não demorou a balançar as redes de novo e marcou o segundo gol apenas dez minutos depois, aos 13. O meio-campista holandês Tijjani Reijnders deixou o atacante na cara do gol do Shabab Al-Ahli, e ele finalizou com categoria para o fundo da rede.
Reijnders também deixou o dele e fez o terceiro gol aos 61 minutos. Ele recebeu a bola na entrada da área e soltou uma bomba rasteira, que enganou o goleiro do time emiratense e foi parar no fundo da rede.
O Shabab Al-Ahli conseguiu descontar dez minutos depois, aos 71, quando a bola chegou a Matheusão na frente do goleiro belga Koen Casteels, e ele não desperdiçou.
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O Al-Qadsiah, porém, precisou de apenas seis minutos para responder: Tijjani Reijnders marcou seu segundo gol na partida, o quarto do time, ao receber um passe primoroso na cara do gol do Shabab Al-Ahli e mandar para as redes.
A quatro minutos do fim, aos 86, Abdullah Al-Salem fez o quinto gol do time saudita, depois de sair livre pela direita, cara a cara com o goleiro do Shabab Al-Ahli.
A goleada se tornou a segunda maior vitória do Al-Qadsiah em sua história na Liga dos Campeões da Ásia Elite, atrás apenas dos 5 a 0 sobre o Al-Gharafa, do Catar, na rodada anterior.
Com a vitória, o time saudita chegou a 11 pontos e assumiu a segunda posição da Zona Oeste, dois pontos atrás do líder Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e um à frente do compatriota Al-Hilal, que caiu para o terceiro lugar, e do Esteghlal, do Irã, que ocupa a quarta colocação.
O Al-Qadsiah segue como um dos únicos times invictos da Zona Oeste nesta edição da Liga dos Campeões da Ásia Elite, ao lado do Al Ain, atual líder da classificação.
Já o Shabab Al-Ahli sofreu a segunda derrota consecutiva na competição continental, depois de ter perdido por 2 a 0 para o Al-Hilal na quarta rodada.
Com o resultado, o time emiratense estacionou nos 9 pontos e ocupa a quinta posição da Zona Oeste, à espera do último jogo da quinta rodada, entre o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Al-Sadd, do Catar.