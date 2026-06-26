Vídeo: Al-Omari responde... A seleção saudita foi afetada pelas mudanças feitas por Donis contra a Espanha?

Abdul-Ilah Al-Omari, zagueiro da seleção saudita, negou que os jogadores tenham sido afetados negativamente pelas mudanças feitas pelo grego Georgios Donis, técnico da “Verde”, durante o confronto contra a Espanha, ressaltando a dificuldade da próxima partida contra Cabo Verde.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah” antes da partida, Al-Omari disse: “Nos preparamos da melhor maneira possível para o jogo. Enfrentamos uma seleção forte e respeitável, mas também somos uma seleção forte, e nosso objetivo é vencer a partida”.

Quanto ao impacto de jogar com cinco defensores em vez de quatro, durante a derrota por 4 a 0 para a Espanha no último domingo, ele respondeu: “A partida anterior já acabou e ficou para trás. Seguimos as instruções do técnico, seja jogando com quatro ou cinco defensores, e desejamos sucesso na próxima partida”.

E concluiu: “Contamos com apoio total desde o início da concentração. Somos um grupo unido, seja de jogadores, técnicos ou dirigentes, e nosso objetivo é conquistar os três pontos e nos classificar para a próxima fase”.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos.