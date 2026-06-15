Abdulelah Al-Omari, zagueiro da seleção saudita, foi o destaque na partida contra o Uruguai, que marcou a estreia da “Selecção Verde” na Copa do Mundo de 2026, após marcar o primeiro gol da seleção saudita na atual edição do torneio, disputado nos Estados Unidos.

Al-Omari conseguiu balançar as redes em um momento crucial da partida, disputada na madrugada de terça-feira no Hard Rock Stadium, em Miami, dando à seleção saudita uma vantagem inicial diante de uma das equipes mais fortes do Grupo H e acendendo o entusiasmo da torcida saudita presente nas arquibancadas.

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Abdulilah Al-Omari conseguiu abrir o placar para a seleção saudita aos 41 minutos de jogo, após aproveitar uma confusão dentro da área da Uruguai após uma cabeçada forte de Mohammed Kanno. o goleiro não conseguiu defender adequadamente, e a bola caiu aos pés do zagueiro da seleção saudita, que mandou direto para o fundo da rede, anunciando a vantagem da Arábia Saudita em meio à grande alegria dos jogadores e da torcida presente nas arquibancadas do Hard Rock Stadium.

O gol surgiu após um período de pressão saudita e excelente organização defensiva, recompensando os jogadores do técnico Georgios Donis pelo forte desempenho que apresentaram diante de uma das principais seleções da América do Sul e dando à Seleção Verde uma vantagem importante antes do fim do primeiro tempo.

Abdulelah Al-Omari é o primeiro zagueiro a marcar um gol pela seleção saudita na história de suas participações na Copa do Mundo.

Esta é a segunda vez que a seleção saudita consegue balançar as redes em sua partida de estreia na Copa do Mundo, após o gol contra a Holanda na Copa do Mundo dos Estados Unidos, realizada em 1994.













A seleção saudita busca a vitória para avançar para a próxima fase em um grupo difícil que inclui Espanha e Cabo Verde.