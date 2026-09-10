Abdullah Al-Malki, meio-campista do Al-Diriyah e ex-astro do Al-Hilal, expressou sua profunda irritação com o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, por não ter sido convocado para defender a "Verde".

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A Arábia Saudita deve sediar a Copa do Golfo Árabe no período de 23 de setembro deste ano até 6 de outubro próximo, mas, até o momento, Donis ainda não anunciou a lista da seleção que participará do torneio.

No entanto, parece que Al-Malki soube da decisão de não ser convocado para a Verde, o que provocou sua irritação, especialmente por ter sido um dos pilares da seleção saudita nos últimos anos, mais precisamente durante seu período no Al-Hilal, ainda que não participasse de forma contínua.

Al-Malki afirmou em declarações destacadas pelo programa "Rotana Sport com Walid": "Até agora não sei o motivo da minha não convocação para a seleção saudita. O motivo é técnico ou pessoal?".

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E acrescentou: "Se for técnico, isso é estranho, porque o técnico da seleção saudita queria me contratar quando era treinador do clube Al-Khaleej, mas eu não aceitei naquela época".

E prosseguiu: "Joguei cerca de 75% das partidas da minha equipe até agora, o que é um bom índice para um jogador saudita diante da elevação do nível e da participação de estrangeiros".

E concluiu: "Acredito que o motivo da minha não convocação se deve a questões pessoais, e não sei mais nada, e eu gostaria de estar com a seleção saudita na Copa do Golfo".