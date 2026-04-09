Vídeo... Al-Jaber questiona a conquista do título do Al-Nassr no campeonato de 2014: “Houve manipulação”

Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, fez uma declaração polêmica sobre a conquista do título do Campeonato Saudita pela Al-Nassr na temporada 2013/2014.

Sami Al-Jaber assumiu o comando do Al-Hilal na temporada 2013-2014, e o Al-Nassr conquistou o título da liga naquela temporada com uma vantagem de dois pontos sobre o Al-Hilal.

Durante sua participação no programa “Nadina”, transmitido pelo canal “MBC”, Sami Al-Jaber afirmou que o título do Campeonato Roshen ainda está em jogo.

O Al-Nassr lidera a tabela de classificação com 70 pontos em 27 partidas, seguido pelo Al-Hilal e pelo Al-Ahli, com 68 e 66 pontos, respectivamente, tendo ambos disputado 28 partidas.

Al-Jaber recebeu uma mensagem de um dos seguidores do programa, na qual este o lembrou da perda do título da Liga Saudita pelo Al-Hilal quando ele era técnico da equipe, em benefício do Al-Nassr.

A lenda do Al-Hilal respondeu: “Hoje se aplica a tecnologia de vídeo... e não há favorecimento”, em referência às decisões arbitrais favoráveis ao Al-Nassr naquela época, que levaram o time ao título.

O apresentador do programa, Abdulrahman Al-Humaidi, respondeu que há quem fale sobre “favoritismo” aqui e ali, ao que Al-Jaber afirmou: “Hoje, a partida contra o Al-Ahli foi tirada da equipe... Não houve justiça”.

Ele afirmou que houve erros injustificáveis, apesar de o período atual não permitir erros, especialmente com a aplicação da tecnologia de vídeo.

A partida entre Al-Ahli e Al-Fayha terminou empatada em 1 a 1 na noite de quarta-feira, válida pela 29ª rodada da Liga Profissional Saudita Roshen.

A partida contou com várias decisões arbitrais polêmicas, sendo a mais notável a reivindicação do Al-Ahli por dois pênaltis.

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