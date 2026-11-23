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O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, recuperou o equilíbrio na Champions League da Ásia Elite ao conquistar uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Pakhtakor, do Uzbequistão, na noite de segunda-feira, 23 de novembro de 2026, pela quinta rodada da competição. O resultado pôs fim ao clima de frustração que se seguiu à pesada derrota para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na rodada anterior.

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O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, recuperou o equilíbrio na Champions League da Ásia Elite ao conquistar uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Pakhtakor, do Uzbequistão, na noite de segunda-feira, 23 de novembro de 2026, pela quinta rodada da competição. O resultado pôs fim ao clima de frustração que se seguiu à pesada derrota para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na rodada anterior.

O Al-Ittihad entrou em campo em busca da reconciliação com sua torcida e da retomada da confiança, depois de sofrer uma dura derrota por 4 a 1 para o Al Ain. O resultado colocou o técnico dinamarquês Jens Fissing sob forte pressão, sobretudo pela queda do time na tabela da zona Oeste e pela necessidade urgente de somar pontos para não complicar as contas da classificação para a fase eliminatória.

O Al-Ittihad não demorou a transformar sua superioridade em um gol logo no início. Muhannad Al-Shanqeeti abriu o placar aos sete minutos, aproveitando uma jogada ofensiva iniciada por Houssem Aouar. Marwan Al-Sahafi deu um toque de calcanhar para o lateral saudita, que soltou uma bomba para estufar as redes e colocar os donos da casa em vantagem logo cedo.

O Al-Ittihad tentou aproveitar o gol para ampliar, e Aouar quase marcou o segundo aos 15 minutos, mas sua finalização explodiu no travessão. Marwan Al-Sahafi também seguiu incomodando a defesa do Pakhtakor, que contou com as intervenções do goleiro Vladimir Nazarov para afastar o perigo. Do outro lado, o goleiro Predrag Rajković precisou aparecer em mais de uma ocasião para garantir a vantagem de sua equipe antes do intervalo.

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No início do segundo tempo, o Al-Ittihad deu um novo golpe no time uzbeque: George Ilenikhena marcou o segundo gol aos 47 minutos, aproveitando o rebote de um chute de Mukhtar Ali que bateu na trave esquerda do goleiro. Ele empurrou a bola para as redes de primeira e deu ao Al-Ittihad uma vantagem confortável no placar.

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Depois do segundo gol, o Al-Ittihad passou a administrar o jogo com mais tranquilidade e conseguiu manter a vantagem, enquanto o Pakhtakor não soube aproveitar suas tentativas de diminuir. A partida terminou com vitória do time saudita por 2 a 0, que voltou a vencer no continente.

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Al-Ittihad corrige o rumo após o choque contra o Al Ain

O resultado tem grande importância para o Al-Ittihad, já que veio depois de uma de suas piores atuações continentais na temporada, quando perdeu por 4 a 1 para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na quarta rodada. Na ocasião, o time caiu para a décima colocação, com 4 pontos, e passou a ter a obrigação de vencer o jogo seguinte para reavivar suas chances na disputa.

A derrota para o Al Ain expôs o técnico Jens Fissing a críticas e pressões, mas ele assumiu total responsabilidade pelo resultado. O treinador apontou que sua equipe cometeu erros decisivos e que o desgaste e o curto período de preparação em comparação com o adversário afetaram a condição dos jogadores. Ele também ressaltou que a evolução do time exige um trabalho gradual, e não soluções rápidas ou mudanças imediatas.

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A vitória sobre o Pakhtakor deu ao treinador a chance de respirar e confirmou a capacidade do Al-Ittihad de superar sua queda no continente, sobretudo porque o time se mostrou mais consistente: marcou um gol logo no início e outro no começo do segundo tempo, e depois manteve a meta invicta até o fim.

A situação do Al-Ittihad na Champions League da Ásia Elite

O Al-Ittihad chegou a 7 pontos após cinco rodadas, com a segunda vitória na fase de liga, além de um empate e duas derrotas. Com isso, ocupa a oitava colocação na tabela da zona Oeste, de acordo com a classificação divulgada após a partida.

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A vitória representa um passo importante nas contas da classificação, mas não significa que o Al-Ittihad tenha garantido sua situação. O time ainda precisa continuar somando pontos nas próximas rodadas para assegurar seu lugar entre as equipes classificadas para as oitavas de final e evitar contas complicadas na fase decisiva da competição.

Embora a vitória tenha devolvido alguma tranquilidade ao ambiente do time, os desafios de Fissing vão além de simplesmente superar a derrota para o Al Ain. O Al-Ittihad precisa manter esse nível e recuperar sua personalidade continental, para que a volta das vitórias contra o Pakhtakor não se transforme em apenas uma reação passageira.