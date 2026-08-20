O Al-Hilal manteve seu início forte na Roshn Saudi League ao conquistar sua segunda vitória consecutiva na competição, com o triunfo por 3 a 0 sobre o Al-Fayha, na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada. Assim, o "Za'eem" alcançou os 6 pontos possíveis e assumiu a liderança da tabela de classificação de forma provisória.

O Al-Hilal havia iniciado sua trajetória na liga com uma vitória emocionante sobre o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2, antes de confirmar sua superioridade na segunda rodada diante do Al-Fayha. Dessa forma, a equipe comandada pelo italiano Simone Inzaghi seguiu somando resultados positivos, apesar de alguns períodos nos quais não apresentou o nível ofensivo esperado.

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Savić abre o caminho para o Al-Hilal

O Al-Hilal precisou de 31 minutos para decifrar a defesa do Al-Fayha, depois que o sérvio Sergej Savić conseguiu marcar o primeiro gol, aproveitando uma bola que voltou do goleiro dos donos da casa após uma finalização de seu companheiro Crysencio Summerville, colocando-a diretamente dentro das redes.

Savić deu uma nova contribuição ofensiva à sua equipe por meio de suas movimentações avançadas, mantendo o jogador sérvio sua presença como artilheiro no Al-Hilal, depois de se tornar uma das soluções mais destacadas nas quais o time se apoia para chegar ao gol dos adversários.

Mendeš amplia a vantagem

Com o início do segundo tempo, o Al-Hilal não esperou muito para ampliar sua vantagem, já que Sultan Mendeš conseguiu marcar o segundo gol aos 46 minutos, dando à sua equipe uma vantagem confortável e dificultando a missão do Al-Fayha de voltar à partida.

Após o segundo gol, o Al-Hilal manteve seu domínio e superioridade, enquanto o Al-Fayha tentava buscar diminuir a diferença e voltar ao clima do confronto, mas a defesa do "Za'eem" conseguiu lidar com as tentativas dos donos da casa e manter suas redes intactas.

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Os 81 minutos testemunharam uma chance de ampliar o placar, depois que o holandês Summerville desperdiçou uma cobrança de pênalti que teria sido suficiente para decidir a partida antecipadamente, mas o desperdício não afetou o domínio do Al-Hilal sobre o confronto.

Al-Dossari decide no final

Antes do apito final, o reserva Nasser Al-Dossari conseguiu acrescentar o terceiro gol do Al-Hilal aos 88 minutos, dando o tiro de misericórdia nas esperanças do Al-Fayha e confirmando a conquista dos três pontos pelo "Za'eem" sem quaisquer complicações nos minutos finais.

Com essa vitória, o Al-Hilal elevou seu saldo para 6 pontos em dois jogos, mantendo seu início ideal na Roshn League, depois de marcar 7 gols nas duas primeiras rodadas, contra apenas dois gols sofridos, enquanto o Al-Fayha recebeu um novo golpe no início de sua trajetória na competição.