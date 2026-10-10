Uma atitude de um dos astros do Al-Nassr durante o duelo com o Al-Diriyah gerou grande polêmica, depois que ele preferiu finalizar sozinho um ataque perigoso em vez de passar a bola para seu companheiro português Cristiano Ronaldo, em um lance que reacendeu o debate sobre o egoísmo dentro de campo e o desejo de alguns jogadores de roubar os holofotes nas grandes partidas.

Ronaldo havia marcado o primeiro gol na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Diriyah por 3 a 0, na noite de sexta-feira, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita, mantendo o capitão do "clube mundial" em busca de seu histórico gol de número 1000, em uma noite que também contou com sua grande atuação e criação de oportunidades.

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O ex-astro do Al-Nassr Fahad Al-Hariri falou sobre o lance polêmico durante sua participação no programa "Dawrina Ghair", apontando que esperava que o francês Kingsley Coman não passasse a bola para Ronaldo, mas que teria tomado uma decisão diferente se estivesse em seu lugar.

Al-Hariri disse: "No momento em que Coman ficou cara a cara no lance, eu disse que ele não iria passar, mas se estivesse em seu lugar eu teria passado para Ronaldo. Coman está sob pressão e busca alcançar o estrelato na liga, e parece que Coman estava mais confiante em si mesmo e tem faro de gol para marcar, e talvez estivesse achando que Ronaldo também estava impedido. Até o Ronaldo estava com o moral excelente, marcou e deu assistência".

Al-Hariri esclareceu que a atitude de Coman pode estar ligada ao seu desejo de provar suas capacidades e deixar sua marca na Liga Roshn, especialmente diante das pressões que acompanham os jogadores de grandes nomes, mas apontou, ao mesmo tempo, que passar a bola para Ronaldo era uma opção disponível, do seu ponto de vista.

Apesar da polêmica que cercou o lance, Ronaldo apareceu com o moral elevado e conseguiu deixar sua marca durante a vitória sobre o Al-Diriyah, confirmando que sua concentração dentro de campo continua presente, num momento em que o Al-Nassr segue colhendo resultados positivos e mantendo a disputa pela liderança da Liga Roshn Saudita.