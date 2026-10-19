O Al Fayha surpreendeu o anfitrião Al Ahli com um gol inesperado aos 45 minutos, aproveitando o ímpeto dos donos da casa em busca da vantagem, na partida que acontece entre as duas equipes no estádio de Al Majmaah, pela décima rodada do Campeonato Saudita de Profissionais Roshn.

O Al Ahli pressionava com força em busca do gol da vantagem, intensificando seus ataques pelas pontas, mas as tentativas esbarraram na solidez defensiva do Al Fayha e em repetidas posições de impedimento.

No momento em que o Al Ahli lançava todo o seu peso ofensivo, o Al Fayha desferiu um contra-ataque rápido e fatal aos 45 minutos, que partiu do lado esquerdo com um passe do lateral Ahmed Bamsaud para Hugo Mora, que avançou do meio-campo até as imediações da área, antes de soltar uma bomba com o pé direito, que o goleiro Abdulrahman Al Sanbi não conseguiu segurar, alojando-se no ângulo superior direito do gol do Al Ahli.

O Al Ahli não esperou muito e alcançou o empate aos 45+3 minutos com o reserva Artem Bondarenko, que entrou no lugar do lesionado Ziyad Al Johani, encerrando o primeiro tempo com o placar de 1 a 1.

Depois de o Al Ahli sair na frente com um pênalti no segundo tempo, convertido por Firas Al Buraikan, o Al Fayha conseguiu igualar o placar mais uma vez com uma nova bomba que constrangeu o goleiro Abdulrahman Al Sanbi pela segunda vez, pois ele não conseguiu proteger seu gol, isto aos 65 minutos, por meio de Jayson.









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