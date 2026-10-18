Em um dos confrontos mais emocionantes da décima rodada da Liga Roshn Saudita, o Al Khaleej se recusou a aceitar a desvantagem de dois gols diante do anfitrião Al Fateh e reagiu nos minutos finais para virar o jogo sobre os donos da casa, arrancando uma vitória emocionante por 3 a 2, na noite de domingo, graças a um gol salvador nos acréscimos.
O Al Fateh começou a partida de forma forte e conseguiu transformar sua superioridade no gol de abertura do placar, marcado por Lukáš Haraslín aos 33 minutos, encerrando o primeiro tempo à frente por 1 a 0.
Com o início do segundo tempo, os donos da casa mantiveram a superioridade, e Wilfried Kanga acrescentou o segundo gol aos 60 minutos, deixando o Al Fateh aparentemente a caminho dos três pontos, antes de a partida mudar de rumo de forma dramática.
Moussa Barrow acendeu o pavio da reação ao marcar o gol que diminuiu a diferença para o Al Khaleej aos 78 minutos, dando esperança ao seu time de voltar à partida, antes de Joshua King empatar aos 84 minutos, em meio à emoção crescente dos minutos finais.
E, enquanto a partida caminhava para o empate, o Al Khaleej desferiu seu último golpe nos minutos finais, com Omar Mascarell marcando o gol da vitória aos 90+3 minutos, completando uma remontada emocionante e dando ao seu time um triunfo precioso, após estar atrás por dois gols até os 78 minutos.
Com essa vitória, o Al Khaleej chegou aos 12 pontos e subiu para a décima posição na tabela de classificação da Liga Roshn Saudita, enquanto o Al Fateh ficou estacionado nos 6 pontos e caiu para a décima sexta colocação.