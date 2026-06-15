Vídeo: Al-Faisal motiva os jogadores da Arábia Saudita... e mostra suas habilidades!

A seleção saudita continua seus intensos preparativos para iniciar sua campanha na Copa do Mundo, enfrentando a Uruguai na manhã desta terça-feira.

A seleção saudita está no Grupo H, ao lado da Espanha, da Uruguai e de Cabo Verde.

Os jogadores da seleção saudita receberam um grande incentivo moral com a presença do príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro do Esporte, no último treino da equipe antes do confronto contra a Uruguai.

Al-Faisal tentou motivar os jogadores da seleção saudita para que tenham um bom desempenho na partida de estreia da Arábia Saudita na Copa do Mundo.

A conta do Ministério do Esporte da Arábia Saudita no X publicou algumas fotos da visita de Al-Faisal, acompanhado por Yasser Al-Misehal, presidente da Federação de Futebol, e Fahd Al-Mufarrij, diretor executivo da seleção.

Além disso, a conta “Al-Sharq Al-Awsat – Esportes” no X publicou um vídeo do ministro do Esporte saudita exibindo suas habilidades com a bola.

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