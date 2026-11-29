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Mohamed Al-Deayea, lenda do gol do Al-Hilal, fez declarações fortes sobre as chances de seu ex-time na disputa pelos títulos da temporada atual e demonstrou grande confiança na capacidade do Al-Hilal de terminar a temporada campeão de todas as competições que disputa.

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Al-Deayea não se limitou a expressar otimismo com o futuro do Al-Hilal. Ele foi além e garantiu que o time vai conquistar os títulos nacionais e continentais, citando o potencial do elenco e as estrelas que fazem parte dele, com destaque para o inglês Ollie Watkins.

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Durante sua participação no programa "Dawrina Ghair", Al-Deayea se mostrou muito confiante em suas previsões e usou uma expressão bem-humorada para reforçar sua opinião, em uma fala que gerou repercussão sobre o tamanho das ambições do Al-Hilal na temporada atual.

"O Al-Hilal vai conquistar todos os títulos, porque é um time grande. Garanto isso aos telespectadores assim como garanto que os óculos estão no meu bolso", disse o ex-goleiro do Al-Hilal.

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Liga, Copa e Elite: a tríplice coroa nos planos de Al-Deayea

Al-Deayea apontou os títulos que espera ver o Al-Hilal conquistar e afirmou que o time não vai se contentar em brigar pela Saudi Pro League, já que tem condições de somar troféus nacionais e continentais.

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"O Al-Hilal vai conquistar o Campeonato Saudita, a Copa do Rei e a AFC Champions League Elite", acrescentou, elevando assim o nível das ambições do time diante das várias competições que disputa nesta temporada.

As declarações de Al-Deayea ganham importância especial diante do início forte do Al-Hilal na liga: o time lidera a classificação da Saudi Pro League com 33 pontos, duas à frente de Al-Qadsiah e Al-Nassr, em uma disputa que segue aberta entre mais de um concorrente.

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Watkins entre os motivos do otimismo do Al-Hilal

Al-Deayea destacou o bom momento de várias estrelas do Al-Hilal, com menção especial ao atacante inglês Ollie Watkins, que, na visão dele, é um dos jogadores capazes de fazer a diferença e ajudar o time a alcançar seus objetivos.

As declarações da lenda do Al-Hilal refletem o tamanho da confiança no grupo atual, mas também colocam o time diante de um grande desafio: transformar essas previsões em títulos de fato, sobretudo porque a disputa pela liga, pela Copa do Rei e pela AFC Champions League Elite exige manter a estabilidade técnica e os bons resultados até o fim da temporada.