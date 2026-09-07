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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Al-Deayea diz que Inzaghi está destruindo o Al-Hilal e revela o motivo do declínio de Benzema!

Al Hilal x Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Itália

Declarações explosivas do ex-goleiro do Al-Hilal

Mohammed Al-Deayea, ex-goleiro do Al-Hilal e da seleção da Arábia Saudita, atacou o italiano Simone Inzaghi, técnico do time, ao afirmar que a permanência do treinador junto ao clube pode impedir a conquista de títulos no próximo período.

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As declarações de Al-Deayea foram feitas durante sua participação no programa "Doreena Ghair", após a derrota surpreendente sofrida pelo Al-Hilal diante do Neom por dois a zero, pela sexta rodada da Liga Roshan dos Profissionais.

Al-Deayea disse: "Como mencionei na temporada passada, é difícil ter otimismo com a presença de Inzaghi, e sua permanência significa que o clube não vai conquistar a liga nem a elite da Ásia".

O ex-goleiro do Al-Hilal acrescentou: "A diretoria constrói e Inzaghi destrói, e isso ficou claro desde a temporada passada. A diretoria lhe ofereceu tudo, e se estivesse em seu lugar qualquer outro treinador teria alcançado resultados fantásticos".

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Al-Deayea abordou os motivos do fracasso de alguns jogadores em apresentar o nível esperado sob o comando do treinador italiano, afirmando: "O motivo do fracasso de alguns jogadores com Inzaghi é a ausência de um método claro, e essa foi a razão da saída de Benzema e de outros nomes".

As declarações de Al-Deayea vêm na esteira da primeira derrota do Al-Hilal nesta temporada, que interrompeu a série invicta do time e abriu caminho para amplas críticas ao desempenho da equipe e às decisões técnicas de Inzaghi.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns "Kooora"

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