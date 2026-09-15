O Al Ahly voltou ao caminho das vitórias, após bater o Abu Qir Fertilizers (2 a 0), na noite desta terça-feira, no Estádio Internacional do Cairo, pela quinta rodada do Campeonato Egípcio.

A sequência de vitórias do Al Ahly havia sido interrompida na rodada passada, quando empatou (1 a 1) diante do Arab Contractors, depois de vencer os três primeiros jogos.

Ahmed Mostafa Zizo, que foi eleito o melhor em campo, marcou o primeiro gol aos 16 minutos, após receber um passe do marroquino Sofiane Ben Jdidia dentro da área, driblar o goleiro Mahmoud Abdel Rahim "Gennesh" e colocar a bola facilmente dentro das redes.

Já o segundo gol veio por meio do reserva Hussein El Shahat, aos 90+4 minutos, com um chute foguete de longa distância, após receber a bola de um escanteio.

O Al Ahly começou a partida com atividade notável e teve a posse de bola, até que Zizo marcou o gol, passando então a recuar, deixando a bola em muitas ocasiões para o Abu Qir Fertilizers, mas sem oferecer perigo digno de nota.

A partida esfriou bastante no segundo tempo, com os dois times alternando o controle da bola, surgindo então a chance mais perigosa do Abu Qir Fertilizers, quando a trave impediu uma cabeçada, enquanto Gennesh defendeu um chute de bicicleta duplo de Zizo, além de uma jogada individual do argelino Moncef Bakrar nos minutos finais.

Com essa vitória, o Al Ahly elevou sua pontuação para 13 pontos, na liderança provisória da tabela de classificação, enquanto o Abu Qir Fertilizers estacionou nos 3 pontos, na décima sétima posição.

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