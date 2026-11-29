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Os gols de Ivan Toney contra o Al-Taawoun não foram o único assunto a chamar atenção após a vitória do Al-Ahli. O atacante inglês voltou a ficar no centro das especulações de transferência, com a proximidade da abertura da janela de janeiro e o aumento das notícias sobre seu futuro.

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Toney comandou a vitória do Al-Ahli por 3 a 1 sobre o Al-Taawoun, na noite de sábado, pela 13ª rodada da Saudi Pro League, com dois gols e uma assistência. O Al-Taawoun abriu o placar com Nedim Bajrami, aos 39 minutos, mas Toney recolocou o Al-Ahli no jogo ao marcar o gol de empate aos dois minutos de acréscimo do primeiro tempo. Aos 72, o atacante inglês virou a partida de pênalti, e Matheus Gonçalves fechou o placar aos 89, aproveitando passe decisivo de Toney.

Depois da partida, o jogador se recusou a se preocupar com o que se fala sobre seu futuro e declarou ao programa Com Walid, da Rotana Sport: "Não é verdade o que estão dizendo. Sou jogador do Al-Ahli e é nisso que estou focado. Ouvi todo o barulho que vem de fora sobre onde vou estar em janeiro, mas estou aqui e continuo no Al-Ahli. O que se fala não tem importância para mim. Sou jogador de futebol e meu foco está apenas no que faço dentro de campo".

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Sobre a irritação da torcida com o técnico Bosic, Toney afirmou: "Essa é a opinião dos torcedores sobre o treinador, e entendo a frustração que eles sentem. Nosso dever é manter o foco em campo e continuar dando o nosso melhor".

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A mensagem chega em um momento de crescentes especulações sobre um possível retorno do jogador de 30 anos à Inglaterra, graças à sua alta média de gols e à sua capacidade de fazer a diferença.

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O Manchester United esteve entre os principais clubes ligados à contratação de Toney. Segundo reportagens, o clube inglês poderia apresentar uma proposta de empréstimo com cláusula de compra futura, em vez de arcar com os custos de uma transferência definitiva em janeiro.

A lista de clubes associados ao atacante inglês inclui ainda Arsenal, Chelsea, Tottenham e Newcastle. Este último ganhou atenção especial por ter no comando técnico Matthias Jaissle, ex-treinador de Toney no Al-Ahli. O técnico alemão já demonstrou admiração pelas qualidades do jogador, mas sem confirmar qualquer movimentação para contratá-lo.

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Ainda assim, essas notícias até agora não passaram do campo do interesse e das especulações. Toney tem contrato com o clube saudita até junho de 2028, o que dá à diretoria do Al-Ahli vantagem diante de eventuais tentativas de contratá-lo, principalmente porque uma saída no meio da temporada não seria uma decisão fácil.

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Toney chegou a 15 gols na Saudi Pro League nesta temporada e disparou na artilharia, com sete gols de vantagem sobre o concorrente mais próximo. O Al-Ahli, por sua vez, chegou a 27 pontos e ocupa a quarta colocação, enquanto o Al-Taawoun estacionou nos 5 pontos, na 17ª posição, a penúltima.

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