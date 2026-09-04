O Al-Ahli conquistou uma grande vitória por 5 a 0 sobre o Al-Riyadh, nesta sexta-feira, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.
O Al-Ahli abriu vantagem por três gols a zero no primeiro tempo, com Ivan Toney marcando o primeiro gol aos 16 minutos, de pênalti, e Spertsyan ampliando para o segundo aos 43 minutos, enquanto Francisco Trincão encerrou a etapa com o terceiro gol nos acréscimos.
Toney marcou seu segundo gol na partida, o quarto do Al-Ahli, de pênalti, aos 61 minutos, enquanto Nayef Massoud encerrou o festival de gols ao marcar o quinto aos 87 minutos.
Com esse resultado, o Al-Ahli subiu para a quarta posição na Roshn Saudi League, com 9 pontos, enquanto o Al-Riyadh permaneceu na 12ª colocação, com 4 pontos.
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