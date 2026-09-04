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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Vídeo: Al Ahli goleia o Al Riyadh por 5 a 0 na Liga Roshn

I. Toney
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Al-Riyadh
England
Arábia Saudita

Será o despertar?

O Al-Ahli conquistou uma grande vitória por 5 a 0 sobre o Al-Riyadh, nesta sexta-feira, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

O Al-Ahli abriu vantagem por três gols a zero no primeiro tempo, com Ivan Toney marcando o primeiro gol aos 16 minutos, de pênalti, e Spertsyan ampliando para o segundo aos 43 minutos, enquanto Francisco Trincão encerrou a etapa com o terceiro gol nos acréscimos.

Campeonato Saudita
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Al-Khaleej
ALK
Al-Riyadh crest
Al-Riyadh
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Campeonato Saudita
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Al Qadsiah
ALQ
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL


Toney marcou seu segundo gol na partida, o quarto do Al-Ahli, de pênalti, aos 61 minutos, enquanto Nayef Massoud encerrou o festival de gols ao marcar o quinto aos 87 minutos.

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Com esse resultado, o Al-Ahli subiu para a quarta posição na Roshn Saudi League, com 9 pontos, enquanto o Al-Riyadh permaneceu na 12ª colocação, com 4 pontos.

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