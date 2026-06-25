Vídeo: África do Sul garante a classificação pela primeira vez... e a Coreia do Sul aguarda

A seleção da África do Sul conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após derrotar, na madrugada desta quinta-feira, a Coreia do Sul por 1 a 0, na terceira rodada do Grupo 1.

O único gol da partida foi marcado aos 63 minutos por Thabelo Maseko, com um chute de dentro da grande área, após receber um cruzamento pela lateral esquerda.

A maioria das previsões apontava para a superioridade da Coreia do Sul, mas a seleção “Bafana Bafana” conseguiu se classificar para as fases eliminatórias da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

A África do Sul terminou o Grupo A em segundo lugar, com 4 pontos, atrás do México, líder com 9 pontos.

Já a Coreia do Sul aguarda sua situação após o término da fase de grupos, sonhando em se classificar entre os melhores terceiros, já que ocupa a terceira posição com 3 pontos e saldo de gols de -1.

Vale lembrar que a África do Sul estreou na Copa do Mundo com uma derrota para o México (2 a 0), depois empatou com a República Tcheca (1 a 1), antes de arrancar a classificação das garras da Coreia do Sul.

Com essa classificação, a seleção da África do Sul enfrentará a seleção do Canadá, segunda colocada do Grupo A, nas oitavas de final da Copa do Mundo.







