A estrela alemã Karim Adeyemi enviou uma emotiva mensagem de despedida ao Borussia Dortmund e aos seus adeptos, poucas horas depois de ser anunciada a sua transferência oficial para o Barcelona.

O Barcelona anunciou, esta quinta-feira, a contratação oficial do extremo alemão, proveniente do Borussia Dortmund, com um contrato válido até junho de 2031.

Após a cerimónia de assinatura e a sua apresentação na primeira conferência de imprensa com a camisola blaugrana, Adeyemi publicou um vídeo nas suas contas oficiais nas redes sociais, no qual repassou os seus momentos mais marcantes com a camisola do Dortmund.

Na sua mensagem, Adeyemi afirmou: "Quatro anos que nunca esquecerei. Obrigado aos meus companheiros de equipa, ao clube e aos adeptos pelas emoções, pelas belas recordações e pelo apoio. Preto e amarelo para sempre".

Adeyemi encerra assim uma passagem que durou quatro temporadas pelo Borussia Dortmund, ao longo das quais disputou 146 jogos em diversas competições, marcando 36 golos e assistindo em 22.

A sua transferência para o Barcelona representará um reencontro com o treinador Hansi Flick, que lhe tinha dado a oportunidade da estreia internacional pela seleção alemã quando era selecionador da Mannschaft.