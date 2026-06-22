Vídeo: Abou Treika faz uma promessa emocionante caso o Egito se classifique para a final da Copa do Mundo

Mohamed Aboutrika, ex-jogador da seleção egípcia, elogiou Hossam Hassan, técnico dos Faraós, após a vitória sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, nesta segunda-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Essa vitória é a primeira na história dos Faraós na Copa do Mundo, levando-os à liderança do Grupo G com 4 pontos e deixando-os muito próximos de garantir a classificação para a segunda fase do torneio.

Após a partida, Abou Treika disse, através dos canais da “BeIN Sports”: “Hossam Hassan é um de nós, ele faz parte do povo egípcio, e eu convivi com ele quando ele era capitão da seleção egípcia na Copa Africana das Nações de 2006, que vencemos no Cairo”.

E continuou: “Gosto de Hossam Hassan no plano pessoal; essa geração é treinada por um ícone, e eu adoro o sucesso dos ícones. Convivi com todos os membros dessa comissão técnica — cada um tem seu papel —, e Hossam não é egoísta, ele dá espaço para cada um que está ao seu lado”.

Aboutrika completou: “Hossam está curtindo o clima da Copa do Mundo depois de ter se livrado da pressão da última Copa Africana das Nações e agora está realizando seu sonho na Copa do Mundo. Ele conta com jogadores que praticam um futebol ofensivo, e, de modo geral, ele gosta do ataque desde que era jogador”.

E continuou: “Infelizmente, muitos resumiam o que Hossam Hassan oferecia apenas à sua garra, mas hoje ele provou que se baseia na tática e soube como trazer a equipe de volta ao seu ritmo normal no segundo tempo”.

Durante a análise da partida, Abou Treika fez uma promessa empolgante, afirmando que cortaria o cabelo à “zero” se o Egito chegasse à final da Copa do Mundo.







