Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP

Traduzido por

Vídeo: Abou Treika faz uma promessa emocionante caso o Egito se classifique para a final da Copa do Mundo

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
M. Aboutreika
Nova Zelândia
Egito
Canadá

Os Faraós conquistaram sua primeira vitória de todos os tempos na Copa do Mundo

Mohamed Aboutrika, ex-jogador da seleção egípcia, elogiou Hossam Hassan, técnico dos Faraós, após a vitória sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, nesta segunda-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Essa vitória é a primeira na história dos Faraós na Copa do Mundo, levando-os à liderança do Grupo G com 4 pontos e deixando-os muito próximos de garantir a classificação para a segunda fase do torneio.

Após a partida, Abou Treika disse, através dos canais da “BeIN Sports”: “Hossam Hassan é um de nós, ele faz parte do povo egípcio, e eu convivi com ele quando ele era capitão da seleção egípcia na Copa Africana das Nações de 2006, que vencemos no Cairo”.

E continuou: “Gosto de Hossam Hassan no plano pessoal; essa geração é treinada por um ícone, e eu adoro o sucesso dos ícones. Convivi com todos os membros dessa comissão técnica — cada um tem seu papel —, e Hossam não é egoísta, ele dá espaço para cada um que está ao seu lado”.

Aboutrika completou: “Hossam está curtindo o clima da Copa do Mundo depois de ter se livrado da pressão da última Copa Africana das Nações e agora está realizando seu sonho na Copa do Mundo. Ele conta com jogadores que praticam um futebol ofensivo, e, de modo geral, ele gosta do ataque desde que era jogador”.

Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
Copa do Mundo
Egito crest
Egito
EGY
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

E continuou: “Infelizmente, muitos resumiam o que Hossam Hassan oferecia apenas à sua garra, mas hoje ele provou que se baseia na tática e soube como trazer a equipe de volta ao seu ritmo normal no segundo tempo”.

Durante a análise da partida, Abou Treika fez uma promessa empolgante, afirmando que cortaria o cabelo à “zero” se o Egito chegasse à final da Copa do Mundo.



Publicidade