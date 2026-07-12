Vídeo: “A última dança de Messi continua”... “A recuperação da identidade” garante à Argentina uma vaga nas semifinais

A Argentina garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória dramática e emocionante sobre a Suíça por 3 a 1, na prorrogação, na partida das quartas de final que reuniu as duas seleções na madrugada deste domingo, no estádio de Kansas City, e agora enfrentará a Inglaterra na próxima quarta-feira nas semifinais.

A atual campeã se beneficiou da expulsão do atacante suíço Breel Embolo aos 72 minutos, após receber o segundo cartão amarelo por simulação, e decidiu o confronto na prorrogação com dois gols no final da partida marcados por Julián Álvarez, e Lautaro Martínez, depois que a seleção suíça havia conseguido empatar com Dan Ndoye aos 67 minutos.

Messi abre o placar logo no início

A partida começou com um domínio claro da Suíça sobre o jogo, com a seleção suíça mantendo a posse de bola no campo da Argentina e impondo uma pressão alta, mas faltou precisão no passe final e no chute.

No entanto, a Argentina puniu a Suíça logo no primeiro ataque de verdade, quando Lionel Messi cobrou um escanteio pela esquerda com extrema precisão, encontrando a cabeça de Alexis McAlister, que mandou a bola no ângulo superior direito, marcando o gol da vantagem (10º minuto), um duro golpe para a Suíça, que havia começado a partida melhor.

A Suíça continuou tentando empatar, mas o goleiro Emiliano Martínez defendeu com facilidade o chute de Jibril Sow (20º minuto), enquanto as chances suíças continuaram limitadas devido à falta de precisão técnica no último terço do campo de ataque.

Ndoye acende o jogo

Após o intervalo, a seleção suíça demorou um pouco para influenciar o andamento da partida, antes que os jogadores do técnico Murad Yakin elevassem o nível de seu desempenho após uma hora de jogo, quando Breel Embolo desperdiçou uma oportunidade valiosa com uma cabeçada fraca (60º minuto).

As chances suíças se sucederam: Martínez defendeu uma cabeçada fraca de Dan Ndoye (65º minuto) e, em seguida, salvou sua meta de um chute forte de longa distância de Granit Xhaka (66º minuto), antes que a Suíça finalmente colhesse os frutos de seus esforços.

Após uma bela troca de passes pela esquerda entre Dan Ndoye e Ricardo Rodríguez, Ndoye chutou rasteiro com precisão, mandando a bola para o fundo da rede e empatando o jogo (67º minuto), em meio à explosão de alegria dos jogadores suíços.

A expulsão de Embolo vira o jogo

Mas a alegria suíça não durou muito, já que o número de jogadores da seleção suíça caiu para 10 após apenas 5 minutos, quando Breel Embolo recebeu o segundo cartão amarelo por simulação (minuto 72), em uma jogada polêmica que provocou a indignação dos jogadores suíços.

A Argentina tentou aproveitar a vantagem numérica, mas a cabeçada de Mac Allister passou por cima do travessão (89º minuto), e o chute de Messi passou rente à trave direita (90+2º minuto), enquanto o goleiro Gregor Kobel defendeu um chute de bicicleta de Lisandro Martínez (90+9), levando a partida para a prorrogação.

Álvarez e Martínez garantem a classificação

Na prorrogação, a Argentina pressionou com força e avançou para o campo da Suíça, onde Tiago Almada desferiu um chute forte de fora da área que entrou no canto inferior esquerdo (95º minuto), mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

A Argentina continuou pressionando sem trégua, até que Julián Álvarez disparou um belo chute com efeito do lado esquerdo da área, que entrou no canto superior direito do gol, passando por cima de Kobel (113º minuto), dando ao atual campeão a vantagem tão esperada.

Enquanto os suíços pressionavam com todas as forças para empatar nos últimos instantes, Lautaro Martínez aproveitou um cruzamento e mandou a bola para o fundo da rede, marcando o terceiro gol (120+1), selando a classificação e pondo fim às esperanças da Suíça de continuar na competição.

Com essa vitória valiosa, a Argentina se classificou para a semifinal, onde enfrentará a Inglaterra na próxima quarta-feira, em um confronto acirrado entre a atual campeã e a seleção inglesa, que busca conquistar seu segundo título na história, depois que França e Espanha se classificaram para a outra semifinal.