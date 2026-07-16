Vídeo... A torcida do Beşiktaş interrompeu a cerimônia de apresentação de Troussard com gritos frenéticos: “Queremos o Salah!”

Em um momento que roubou a cena da nova contratação, a cerimônia de apresentação do belga Leandro Trossard como jogador do Beşiktaş, da Turquia, transformou-se em um apelo da torcida para que o clube contratasse o astro egípcio Mohamed Salah.

Milhares de torcedores do Beşiktaş se reuniram na cerimônia de boas-vindas a Trossard, que chegou do Arsenal inglês, mas a apresentação foi interrompida por alguns instantes depois que a torcida começou a gritar o nome de Mohamed Salah, repetindo “Ya Allah, Bismillah… Mohamed Salah”, em um apelo direto à diretoria do clube para que agisse a fim de contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

Os gritos contínuos causaram confusão no palco oficial da cerimônia, antes que a diretoria do clube pudesse retomar a cerimônia de apresentação em meio a um clima festivo que refletia a magnitude das expectativas da torcida após o reforço da equipe.

Esses gritos ocorreram em um momento em que Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, se encontra na Turquia, em meio a relatos que apontam o interesse de mais de um clube turco em contratar o capitão da seleção egípcia, com destaque para Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş, diante das notícias que circulam sobre sua saída do Liverpool no final da temporada.

Mohamed Salah goza de grande popularidade nos estádios turcos, onde seu nome já foi associado, em mais de uma ocasião, a uma transferência para a Liga Turca, além do interesse de clubes das ligas italiana e saudita.

Os gritos da torcida pegaram de surpresa o presidente do Beşiktaş, Serdal Adalı, que estava no palco durante a apresentação de Troussard; ele demonstrou surpresa antes de reagir à situação com um sorriso, em um momento que se espalhou amplamente pelas redes sociais.