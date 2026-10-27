O Fleetwood Town, time da quarta divisão, provocou uma zebra de peso ao eliminar o Arsenal, atual campeão da Premier League, da quarta fase da Copa da Liga Inglesa "Carabao", depois de superá-lo, na partida disputada entre ambos na noite de terça-feira, no estádio Highbury, nos pênaltis (5 a 3), após empate (1 a 1) no tempo normal.
O Fleetwood Town abriu o placar primeiro, aos 21 minutos, com Aaron Lobalu-Bi, mas Viktor Gyökeres empatou para o Arsenal aos 50 minutos.
Nos pênaltis, converteram para o Arsenal Martin Ødegaard, Kai Havertz e Viktor Gyökeres, enquanto Bruno Guimarães perdeu a quarta cobrança.
Mikel Arteta, técnico do Arsenal, escalou uma equipe formada em sua maioria por reservas, mas, no segundo tempo, colocou vários de seus astros, como Ben White, Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Ezri Konsa e Bruno Guimarães, na tentativa de corrigir a situação.
O Arsenal dominou a partida, especialmente no segundo tempo, e ameaçou o gol adversário com mais de uma bola, em meio a uma resistência defensiva dos jogadores do Fleetwood, mas o esquadrão do Arsenal conseguiu marcar apenas um gol.
Aos 85 minutos, houve a expulsão de Max Dowman, jovem astro do Arsenal, após uma discussão com jogadores do Fleetwood, dificultando a missão do Arsenal na partida, que o Fleetwood decidiu nos pênaltis.
O Arsenal chegou à quarta fase da Copa da Liga de Profissionais Inglesa após conquistar uma vitória emocionante sobre o Ipswich Town por 4 a 2 na terceira fase.
Por outro lado, o Fleetwood Town, concorrente da quarta divisão inglesa, garantiu sua vaga na quarta fase pela primeira vez em sua história, depois de protagonizar uma zebra ao vencer o Sheffield United, concorrente da Championship inglesa, por um a zero.
E o time vindo da quarta divisão deu continuidade às suas surpresas e realizou o milagre ao eliminar o Arsenal, e agora aguarda seu adversário nas quartas de final, em uma das maiores zebras da atual temporada.