Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: a poucos metros do trono histórico - Hamdallah tira de Al Soma mais um recorde Observação: "a poucos metros do trono histórico" em português natural ficaria melhor como abaixo. Vídeo: a poucos metros do trono histórico: Hamdallah tira de Al Soma mais um recorde

Al Diriyah x Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
A. Hamdallah
S. Al-Dawsari
O. Al Somah
Arábia Saudita
Marrocos
Síria

O astro marroquino iguala um feito raro do astro sírio e de Salem Al Dawsari

O atacante marroquino Abderrazak Hamdallah segue engrandecendo sua trajetória impressionante nos gramados sauditas e conquistou, neste sábado, mais um feito no Campeonato Saudita.

Na partida de seu time, o Al Taawoun, contra o Al Diriyah, pela nona rodada da competição, Hamdallah conseguiu empatar o duelo aos 66 minutos, depois que os donos da casa abriram o placar aos 50, com Clayton Diandy.

De acordo com os dados da Opta, Abderrazak Hamdallah se tornou o jogador que marcou gols contra o maior número de equipes diferentes na história do Campeonato Saudita.

Hamdallah igualou o sírio Omar Al Soma e o saudita Salem Al Dawsari: os três marcaram contra 27 adversários distintos na competição.

Hamdallah alcançou essa marca com quatro clubes, começando pelo Al Nassr, depois o Al Ittihad, passando pelo Al Shabab, antes de se transferir para o "Açucareiro de Al Qassim" na última janela de transferências de verão.

Disputa entre Hamdallah e Al Soma: mais um passo

No total de participações em gols, Hamdallah assumiu a liderança com o tento marcado contra o Al Diriyah neste sábado, chegando a 184 participações: 159 gols e 25 assistências, tomando o recorde de Omar Al Soma, que parou em 183 participações: 161 gols e 22 assistências.

Por outro lado, Hamdallah reacendeu a briga pela artilharia histórica do Campeonato Saudita, já que chegou hoje ao gol número 159 em sua trajetória nos gramados sauditas, ficando a apenas três gols de quebrar o recorde de Al Soma e assumir a liderança isolada.

Leia também: Salah é o mais próximo: Haaland impõe uma realidade dura aos artilheiros da Premier League

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google