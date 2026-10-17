O atacante marroquino Abderrazak Hamdallah segue engrandecendo sua trajetória impressionante nos gramados sauditas e conquistou, neste sábado, mais um feito no Campeonato Saudita.
Na partida de seu time, o Al Taawoun, contra o Al Diriyah, pela nona rodada da competição, Hamdallah conseguiu empatar o duelo aos 66 minutos, depois que os donos da casa abriram o placar aos 50, com Clayton Diandy.
De acordo com os dados da Opta, Abderrazak Hamdallah se tornou o jogador que marcou gols contra o maior número de equipes diferentes na história do Campeonato Saudita.
Hamdallah igualou o sírio Omar Al Soma e o saudita Salem Al Dawsari: os três marcaram contra 27 adversários distintos na competição.
Hamdallah alcançou essa marca com quatro clubes, começando pelo Al Nassr, depois o Al Ittihad, passando pelo Al Shabab, antes de se transferir para o "Açucareiro de Al Qassim" na última janela de transferências de verão.
Disputa entre Hamdallah e Al Soma: mais um passo
No total de participações em gols, Hamdallah assumiu a liderança com o tento marcado contra o Al Diriyah neste sábado, chegando a 184 participações: 159 gols e 25 assistências, tomando o recorde de Omar Al Soma, que parou em 183 participações: 161 gols e 22 assistências.
Por outro lado, Hamdallah reacendeu a briga pela artilharia histórica do Campeonato Saudita, já que chegou hoje ao gol número 159 em sua trajetória nos gramados sauditas, ficando a apenas três gols de quebrar o recorde de Al Soma e assumir a liderança isolada.