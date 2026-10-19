O Trabzonspor conseguiu vencer o Beşiktaş por dois a zero nesta segunda-feira, na oitava rodada do Campeonato Turco.

Ozan Tufan marcou o primeiro gol do Trabzonspor na partida aos 21 minutos, enquanto o craque egípcio ampliou o placar para o time da casa aos 71 minutos.

Com esse resultado, o Trabzonspor subiu para a quarta colocação na tabela do Campeonato Turco, com 16 pontos, enquanto o Beşiktaş caiu para a quinta posição, com 15 pontos.

Vale lembrar que o gol marcado por Mohamed Salah na partida o deixou isolado na artilharia do Campeonato Turco nesta temporada, com 8 gols.

Salah se juntou ao Trabzonspor no início da temporada atual por meio de uma transferência gratuita, em um novo desafio, após o fim de sua passagem pelo Liverpool.

Salah já havia sido associado a uma transferência para o Beşiktaş antes de assinar com o Trabzonspor, mas as negociações entre as duas partes se complicaram.



















