Vídeo... A lenda do Al-Hilal: Inzaghi aprendeu a lição e recuperou a personalidade de líder

Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, elogiou o excelente desempenho do “Al-Hilal” na noite da vitória esmagadora sobre o Al-Khulud, por 6 a 0, na última quarta-feira, na 29ª rodada do Campeonato Profissional Roshen.

O “Líder da Ásia” elevou sua pontuação para 68 pontos, ocupando a segunda posição na tabela da Liga Roshen, atrás do líder Al-Nassr por uma diferença de dois pontos (70), antes de o “Al-Alamy” disputar sua partida contra o Al-Akhdoud, no próximo sábado.

Sobre o assunto, Sami Al-Jaber disse em declarações ao programa “Nadina”: “Acho que Inzaghi aprendeu a lição, abandonou suas convicções e devolveu ao Al-Hilal seu caráter ofensivo”.

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E acrescentou: “Há uma grande diferença entre a partida contra o Al-Taawoun e a do Al-Khulood. O Al-Hilal apresentou um bom desempenho ofensivo na última partida, conseguiu pressionar com ferocidade em todas as áreas do campo e jogou com uma defesa avançada”.

E continuou: “Era isso que pedíamos desde o início, pois a equipe perdeu muitos pontos em partidas fáceis, porque Inzaghi não conhecia bem o Al-Hilal”.

Al-Jaber acredita que os astros do Al-Hilal se libertaram após a mudança de tática, o que ficou evidente no confronto contra o Al-Khulud, quando afirmou: “Se o técnico italiano continuar jogando dessa forma, conquistará vitórias de forma constante”.

E enfatizou: “A personalidade do Al-Hilal voltou, depois que Inzaghi compreendeu que o ‘Líder’ é quem tem a reação, pois queremos o bem do ‘Líder’ acima de tudo”.

Al-Jaber afirmou que o Al-Hilal pode conquistar a tríplice coroa – Campeonato, Liga dos Campeões da Ásia e Copa do Rei –, desde que todos se unam nos próximos meses.

E concluiu: “Não temos qualquer animosidade com Inzaghi, ele é um dos 10 melhores treinadores do mundo, mas precisava entender o ambiente do Al-Hilal”.