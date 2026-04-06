Vídeo: “A jogada que fez história”... Donnarumma perde o controle e um jovem bósnio garante à sua seleção a vaga na Copa do Mundo

Em uma noite inesquecível de futebol na cidade de Zenica, enquanto milhões de pessoas estavam com os nervos à flor da pele durante a repescagem para a Copa do Mundo de 2026, um garoto bósnio de 14 anos roubou a cena dos astros em campo, após desempenhar um papel inesperado na classificação histórica de seu país às custas da Itália.

Trata-se de Avan Čezmić, o apanhador de bolas que se transformou, da noite para o dia, em herói nacional após ter roubado a “folha de dicas” do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma durante a disputa de pênaltis.

De apanhador de bolas a ícone nacional

Enquanto a Bósnia comemorava sua emocionante classificação para a Copa do Mundo após vencer nos pênaltis contra os tetracampeões mundiais, a história de Avan Čimić ganhava as manchetes.

O garoto, que joga pelo clube local Nik Čelić, não estava na lista do técnico Sergi Barbares, mas estava presente no estádio em ebulição, o Bilino Polje, como apanhador de bolas, antes de se ver no centro dos acontecimentos.

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Roubo da bola

Durante a tensão que antecedeu os pênaltis, uma discussão eclodiu entre Donnarumma e o goleiro bósnio Nikola Vasili.

Vasili, jogador do St. Pauli, disse no domingo: “Donnarumma tentou rasgar o papel onde eu havia anotado informações sobre os pênaltis da Itália. Felizmente, estávamos preparados para todas as possibilidades e tínhamos trazido uma cópia”.

Mas, no meio da confusão, Avan percebeu um pequeno pedaço de papel ao lado da toalha de Donnarumma: era a folha com as informações sobre os chutes dos jogadores da Bósnia.

O jovem apanhador de bolas disse, quando questionado pelo canal bósnio Face TV: “Vi o pedaço de papel e percebi imediatamente o que era. Peguei nele e o escondi.”

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. Ele acrescentou: “Havia todas as informações sobre nossos jogadores. Sem esse papel, Donnarumma só pôde confiar em seu instinto”.

E Avan Čezmić continuou sobre o goleiro italiano: “Ele estava muito frustrado e irritado. Pegou sua toalha e percebeu que o papel havia sumido. Procurou por ele, mas não o encontrou”.

O que aconteceu depois ficou para a história: Donnarumma não conseguiu defender nenhum pênalti, e a Bósnia e Herzegovina conquistou a vaga para a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Desde aquela noite, as redes sociais se encheram de mensagens exaltando o jovem.

Um tesouro para o bem

Avan Čezmić voltou para casa na noite de terça-feira carregando seu “tesouro” precioso: o papel que mudou o rumo da partida.

Segundo revelou à mídia local, o jovem pretende leiloar o papel e doar os lucros para instituições de caridade.

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