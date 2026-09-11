Parece que as ideias do alemão Jens Wiesing começaram a dar frutos rapidamente no Al-Ittihad, depois que o treinador do Al-Ameed conseguiu utilizar suas peças ofensivas de uma forma que deu ao time um perigo evidente diante do Al-Faisaly, durante o confronto que reúne as duas equipes na noite desta sexta-feira, pela sétima rodada da Liga Roshan dos Profissionais.

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E o início veio do holandês Steven Bergwijn, que conseguiu decifrar o código da defesa do Al-Faisaly aos 28 minutos, depois de soltar um belo chute de fora da área, que o goleiro dos donos da casa não conseguiu segurar, dando ao Al-Ittihad a vantagem com o primeiro gol.

E o Al-Ittihad não parou por aí, seguindo com a pressão em busca de ampliar sua vantagem, o que se concretizou antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 43 minutos, quando o marroquino Youssef En-Nesyri apareceu dentro da área para receber um belo passe do companheiro nigeriano George Ilenikhena e colocar a bola nas redes.

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Bergwijn e En-Nesyri: a dupla que faz a diferença

Os dois gols revelaram a variedade ofensiva que Wiesing tenta consolidar no Al-Ittihad, depois que o time passou a ter mais de uma solução para chegar ao gol adversário, seja por meio de chutes de fora da área ou aproveitando as movimentações e os passes dentro do terço ofensivo.

O gol de Bergwijn veio para confirmar a importância de dar ao jogador holandês a liberdade e o espaço necessários diante da área, enquanto o gol de En-Nesyri refletiu a capacidade do Al-Ittihad de aproveitar as movimentações ofensivas e criar espaços, em meio à sintonia entre o atacante marroquino e Ilenikhena.

Essa maneira de jogar dá a Wiesing uma arma adicional dentro das partidas, especialmente por contar com jogadores capazes de atuar em mais de uma posição e mudar a forma do ataque durante o jogo, o que torna a tarefa do adversário de lidar com o Al-Ittihad ainda mais difícil.

E entre o chute de Bergwijn de fora da área e o toque de En-Nesyri dentro dela, ficou claro que as novas ideias de Wiesing começaram a se transformar de meros experimentos táticos em soluções reais que dão vantagem ao Al-Ittihad, depois de encerrar o primeiro tempo à frente por dois a zero.