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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: A gota d'água - o famoso torcedor do United cortou o cabelo após a derrota para o Chelsea?

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick
England

Decepção contínua: 757 dias

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Frank Illett, torcedor do Manchester United conhecido pelo apelido "The United Strand", surpreendeu seus seguidores com um vídeo no qual apareceu de cabeça completamente raspada, isso depois de seu famoso desafio ter chegado a 103 partidas sem cortar o cabelo.

Illett, que ficou conhecido por se recusar a cortar o cabelo até que o Manchester United conquistasse 5 vitórias consecutivas, começou o vídeo em sua conta no Instagram com a frase: "Chega, estou de saco cheio". Em seguida, apareceu de cabeça raspada e passou a mostrar suas opções de corte de cabelo adequadas para a próxima fase.

Mas a cena acabou se revelando parte de uma campanha promocional de uma plataforma de inteligência artificial, antes de Illett encerrar o vídeo afirmando que o desafio não havia terminado, dizendo: "O desafio ainda continua, e eu estou comprometido com ele, e só vou cortar o meu cabelo quando o Manchester United vencer cinco partidas consecutivas".

Illett também publicou outro vídeo no Facebook no qual confirmou a continuidade do desafio, após a derrota para o Chelsea, dizendo: "Nova derrota, nenhuma surpresa".

Próximas partidas
MUN

MUN

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier League

08 de nov. de 2026

CHE

CHE

Illett começou seu desafio em 5 de outubro de 2024, quando prometeu não ir ao barbeiro até que o Manchester United conquistasse 5 vitórias consecutivas em partidas oficiais, acreditando que isso levaria apenas alguns meses.

Durante esse período, cinco treinadores se revezaram no comando da equipe — entre interinos e efetivos — sem alcançar o objetivo, sendo eles Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher e Michael Carrick, com seu desafio chegando a 103 partidas e 757 dias, até o jogo contra o Chelsea ontem, sábado, 31 de outubro de 2026.

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