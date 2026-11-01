Frank Illett, torcedor do Manchester United conhecido pelo apelido "The United Strand", surpreendeu seus seguidores com um vídeo no qual apareceu de cabeça completamente raspada, isso depois de seu famoso desafio ter chegado a 103 partidas sem cortar o cabelo.
Illett, que ficou conhecido por se recusar a cortar o cabelo até que o Manchester United conquistasse 5 vitórias consecutivas, começou o vídeo em sua conta no Instagram com a frase: "Chega, estou de saco cheio". Em seguida, apareceu de cabeça raspada e passou a mostrar suas opções de corte de cabelo adequadas para a próxima fase.
Mas a cena acabou se revelando parte de uma campanha promocional de uma plataforma de inteligência artificial, antes de Illett encerrar o vídeo afirmando que o desafio não havia terminado, dizendo: "O desafio ainda continua, e eu estou comprometido com ele, e só vou cortar o meu cabelo quando o Manchester United vencer cinco partidas consecutivas".
Illett também publicou outro vídeo no Facebook no qual confirmou a continuidade do desafio, após a derrota para o Chelsea, dizendo: "Nova derrota, nenhuma surpresa".
Illett começou seu desafio em 5 de outubro de 2024, quando prometeu não ir ao barbeiro até que o Manchester United conquistasse 5 vitórias consecutivas em partidas oficiais, acreditando que isso levaria apenas alguns meses.
Durante esse período, cinco treinadores se revezaram no comando da equipe — entre interinos e efetivos — sem alcançar o objetivo, sendo eles Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher e Michael Carrick, com seu desafio chegando a 103 partidas e 757 dias, até o jogo contra o Chelsea ontem, sábado, 31 de outubro de 2026.