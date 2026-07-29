O cenário familiar voltou a perseguir Trent Alexander-Arnold mais uma vez, pois mesmo em uma noite de brilho ofensivo, o lateral inglês se viu no centro das críticas defensivas.

O astro inglês fez uma partida de duas faces com o Real Madrid durante a ampla vitória amistosa por 4 a 1 sobre o Leganés, no segundo teste da equipe em preparação para a nova temporada. Enquanto foi um dos principais contribuintes na goleada de seu time, o único gol que balançou as redes dos merengues veio exatamente de seu lado, trazendo à mente a mesma velha história.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Arnold mostrou mais uma vez por que o Real Madrid insistiu em contratá-lo, já que José Mourinho, técnico do clube merengue, concedeu-lhe total liberdade ofensiva, tornando-o o mais ativo e móvel no setor de ataque.

Três marcas ofensivas

Sua influência foi decisiva em três dos quatro gols do Real Madrid. Primeiro, ele percebeu a movimentação de seu companheiro Gonzalo García e enviou-lhe um longo passe mágico do meio de campo, deixando o jovem atacante de frente para o gol para marcar o segundo tento.

No segundo tempo, ele soltou um chute foguete que voltou do goleiro para Franco Mastantuono ampliar a vantagem, antes de encerrar sua atuação com um cruzamento perigoso pela faixa direita, que o zagueiro do Leganés Rubén Pulido desviou contra o próprio gol, encerrando o confronto em 4 a 1.

Três lances que resumem o enorme potencial ofensivo do lateral de 27 anos e explicam a aposta de Mourinho nele como uma arma para criar chances pelo lado direito.

A brecha defensiva retorna

Mas o segundo tempo trouxe o lance que Arnold não quer repetir. Exatamente de seu lado, Naím García encontrou um grande espaço para avançar antes de disparar uma bola magnífica no ângulo distante, que bateu na trave e morreu nas redes, marcando o único gol do Leganés e lembrando a todos o eterno ponto fraco do inglês nos duelos individuais.

E esse gol veio em um momento extremamente delicado, já que o novo concorrente Denzel Dumfries acompanhou a partida das arquibancadas de Valdebebas, apenas algumas horas depois de passar pelos exames médicos e completar seu primeiro treino com a camisa do Real Madrid, ao lado de Mendy e Thiago Pitarch.

O holandês possui características totalmente diferentes, sendo mais forte fisicamente, mais aguerrido na defesa e melhor na cobertura de espaços, qualidades que Mourinho historicamente prefere.

E com a aproximação de sua estreia esperada diante da Fiorentina no próximo amistoso, a mensagem da concorrência ficou clara. Arnold provou ser uma arma ofensiva de altíssimo nível, mas sua próxima missão será comprovar seu valor defensivo para manter seu lugar diante da crescente pressão de Dumfries.