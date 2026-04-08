Vídeo: A Federação Egípcia responde oficialmente à polêmica sobre a arbitragem na partida entre Al-Ahly e Ceramica

A Federação Egípcia de Futebol resolveu a polêmica em torno do pedido de pênalti do Al-Ahly na partida contra o Ceramica Cleopatra, disputada ontem, terça-feira, pela Primeira Divisão.

O Al-Ahly enviou uma nota de protesto à Federação Egípcia de Futebol contra Mahmoud Wafa, que apitou a partida que terminou empatada em 1 a 1.

Nos acréscimos, houve uma mão de um jogador do Ceramica Cleopatra, e o árbitro confirmou que não havia pênalti, mantendo sua decisão após consultar o VAR, o que provocou grande indignação no Al Ahly, cujos jogadores, comissão técnica e o membro do conselho de administração Sayed Abdel Hafiz protestaram contra a decisão após o apito final.

A Comissão de Árbitros da Federação Egípcia de Futebol divulgou um vídeo, através das contas oficiais da federação nas redes sociais, que inclui uma análise da situação da mão na bola.

E esclareceu que “a análise revelou que o árbitro estava bem posicionado e tinha uma visão clara dentro da área do Al-Ahly, e decidiu que a situação não constituía uma mão”.

A comissão acrescentou: “Além disso, o árbitro assistente de vídeo realizou a revisão utilizando diferentes ângulos de câmera e velocidades de repetição, tendo-se constatado que a mão do jogador da defesa estava em posição natural no momento em que a bola tocou o braço, sem que isso levasse a um aumento anormal do volume do corpo. Ficou claro também que o movimento do braço do jogador foi uma tentativa de evitar o contato com a bola, e que a trajetória da bola se dirigia em direção ao braço”.

E continuou: “O ângulo da câmera de impedimento do lado direito permite interpretar o movimento realizado pelo jogador da defesa; além disso, é possível observar a jogada em velocidade adequada, utilizando o relatório e a análise passo a passo até o momento em que a bola toca a mão”.

A comissão citou uma situação de arbitragem ocorrida na partida entre França e Colômbia, nas competições de futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024, para demonstrar que o Al-Ahli não tinha direito a receber um pênalti.

E acrescentou: “Consultando os materiais didáticos publicados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), encontramos um exemplo ilustrativo para a interpretação dos toques de mão, pois, após a cobrança do pênalti e a bola ter percorrido uma distância de cerca de 25 metros, ela atingiu o braço da zagueira, que tentava evitar que a bola tocasse em seu braço”.

E concluiu: “Entre as considerações da Federação de Futebol, leva-se em conta que o jogador tenta evitar que a bola toque no braço; com base no exposto, a Comissão de Árbitros decidiu que essa situação não constitui um toque de mão passível de punição”.

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