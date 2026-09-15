O Al-Nassr sofreu um duro golpe diante do Al-Ain, depois que o confronto entre as duas equipes se transformou em uma noite excepcional para os irmãos marroquinos Hussein e Sofiane Rahimi, que se encarregaram de marcar três gols nas redes do time saudita em apenas 72 minutos.

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O Al-Nassr se viu em uma situação difícil depois que o Al-Ain conseguiu explorar os espaços e os erros defensivos que apareceram com clareza, tornando-se a equipe dos Emirados o lado mais perigoso com o passar dos minutos da partida, em meio à incapacidade da defesa saudita de conter as movimentações da família Rahimi.

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E Hussein Rahimi foi o responsável pelo início, ao marcar o primeiro gol do Al-Ain aos 25 minutos, aproveitando um erro defensivo do Al-Nassr e uma movimentação perfeita que o colocou no lugar certo, antes de mandar a bola para as redes e dar a vantagem ao seu time.

E Hussein Rahimi voltou a repetir a cena aos 63 minutos, depois de se movimentar de forma notável dentro da área e aproveitar novamente as brechas na defesa do Al-Nassr, acrescentando o segundo gol para ele e para o seu time, e agravando o sofrimento do time saudita na partida.

E Hussein não se contentou com o que apresentou, pois chegou a vez do seu irmão Sofiane Rahimi, que completou a noite histórica da família ao marcar o terceiro gol do Al-Ain aos 72 minutos, fazendo com que as redes do Al-Nassr tivessem recebido três gols completos pelos pés dos irmãos marroquinos.

E assim o confronto entre Al-Nassr e Al-Ain se transformou em palco para o brilho da família Rahimi, depois que Hussein e Sofiane se impuseram sobre os acontecimentos da partida, aproveitando os erros e os espaços que apareceram na linha defensiva do time saudita, ficando o Al-Nassr obrigado a uma forte reação caso queira voltar ao clima do jogo.