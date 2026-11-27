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O Al-Qadsiah conseguiu assumir a liderança da Roshn Saudi League antes do confronto direto com o Al-Nassr, enquanto aguarda a partida do outro gigante da capital, o Al-Hilal.

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O Al-Qadsiah venceu o Al-Fayha, que atuou como visitante, por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio do Al-Ettifaq, em Dammam, pela 13ª rodada da Roshn Saudi League.

O 0 a 0 prevaleceu durante os primeiros 70 minutos de partida, e o Al-Qadsiah esteve perto de tropeçar, já que não conseguia chegar ao gol do Al-Fayha.

No entanto, o ponta saudita Turki Al-Ammar acabou com a resistência do Al-Fayha aos 71 minutos, quando recebeu a bola na entrada da área e soltou um chute forte de pé direito para o fundo das redes.

Da mesma maneira e do mesmo ângulo, o lateral-direito Mohammed Abu Al-Shamat marcou o segundo gol do Al-Qadsiah aos 88 minutos, ao finalizar de pé esquerdo da entrada da área e mandar a bola para as redes do Al-Fayha.

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Esta foi a segunda vitória consecutiva do Al-Qadsiah na Roshn Saudi League desde a sua segunda derrota na temporada, por 3 a 2 diante do Al-Hilal, em 23 de outubro, pela 11ª rodada da competição.

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O resultado colocou o Al-Qadsiah provisoriamente na liderança da tabela do Campeonato Saudita, com 31 pontos, um à frente do Al-Hilal, que tem dois jogos a menos.

O time da Província Oriental disputou 13 partidas na atual temporada da Roshn Saudi League, com 10 vitórias, um empate e duas derrotas, diante do Al-Hilal e do Al-Ittihad.

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O Al-Hilal pode retomar a liderança já amanhã, sábado, caso vença o Al-Ettifaq, que será o mandante do duelo em Dammam, pela 13ª rodada da Roshn Saudi League.

O Al-Nassr também pode igualar a pontuação do time da Província Oriental se vencer o Al-Hazm, amanhã, sábado, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela 13ª rodada da competição.

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Se isso acontecer, o próximo confronto promete ser eletrizante: o Al-Nassr encara o Al-Qadsiah na próxima sexta-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, capital saudita, pela 14ª rodada da Roshn Saudi League.

O duelo com o Al-Qadsiah é um pesadelo para a torcida do Al-Nassr, já que o time da Província Oriental venceu o rival da capital nos dois jogos da última temporada da Roshn Saudi League, no turno e no returno, embora o Al-Nassr tenha conquistado o título depois, encerrando um jejum de sete anos.

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Com a derrota, o Al-Fayha permanece com 11 pontos, na 13ª posição da tabela da Roshn Saudi League, após 13 partidas, com apenas duas vitórias, cinco empates e seis derrotas.

O Al-Fayha precisa mudar o rumo nas próximas partidas, sobretudo diante da acirrada disputa para escapar do rebaixamento à Primeira Divisão saudita nesta temporada.