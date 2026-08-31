Walid Regragui, ex-treinador da seleção do Marrocos, afirmou que se considera campeão africano apesar da derrota na final da Copa Africana de Nações de 2025 diante de Senegal, ao mesmo tempo em que relembrou uma de suas memórias mais marcantes com a seleção marroquina como jogador, quando enfrentou a Argélia nas quartas de final da edição de 2004.

Regragui afirmou, durante sua participação no "podcast Magharib", pela plataforma "Atheer", que a seleção marroquina fez tudo o que podia para conquistar o título continental, considerando que chegar a uma cobrança de pênalti nos minutos finais da decisão foi uma prova de que sua equipe esteve muito perto de conquistar o campeonato.

E explicou: "Para mim, como treinador, fizemos de tudo para vencer o título", acrescentando: "Para mim, eu sou campeão da África, gostem disso ou não", numa referência à sua convicção de que o que a seleção marroquina apresentou durante o torneio foi suficiente para merecer o título.

A crise da final africana

O Marrocos perdeu para Senegal por um gol a zero na final da Copa Africana de Nações de 2025, disputada em território marroquino, antes de a crise se agravar após a partida devido ao protesto dos jogadores da seleção senegalesa contra a decisão de marcar um pênalti para o Marrocos, seguido pela saída deles do gramado.

Em um desdobramento posterior, a Confederação Africana de Futebol emitiu uma decisão pela qual considerou Senegal desistente da partida e concedeu o título ao Marrocos, decisão que o lado senegalês rejeitou e por causa da qual recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestá-la, fazendo com que a identidade do campeão da edição permaneça objeto de disputa jurídica fora de campo.

Regragui comentou sobre a crise, afirmando que prefere aguardar o que resultará dos procedimentos legais, mas mantém sua avaliação técnica sobre o que a seleção marroquina apresentou no torneio.

E disse: "Para nós, fizemos um grande torneio, estávamos entre as melhores equipes ou éramos a melhor e fizemos grandes partidas, e quanto à final, vamos aguardar o que o Tribunal Arbitral do Esporte vai dizer".

E acrescentou: "Nós poderíamos ter vencido, assim como o adversário também poderia, para mim, chegamos ao minuto 90 e conseguimos um pênalti; se Brahim Díaz o tivesse convertido, teríamos sido campeões, para mim, eu sou campeão da África".

Uma partida que ainda vive na memória de Regragui

E longe da polêmica que cercou a final de 2025, Regragui voltou com sua memória à edição da Copa Africana de Nações de 2004, que testemunhou um de seus confrontos mais marcantes com a camisa da seleção marroquina, quando encontrou a Argélia nas quartas de final.

Regragui disse que os confrontos do Marrocos diante da Argélia, do Egito e da Tunísia carregam sempre um caráter especial, ressaltando ao mesmo tempo a importância de a rivalidade permanecer dentro do espírito esportivo.

E explicou: "Quando você joga contra a Argélia, o Egito ou a Tunísia, você está disputando dérbis e não quer perdê-los, mas a rivalidade é sempre com espírito esportivo".

E acrescentou: "Para mim, a partida contra a Argélia na Copa Africana de 2004 permanece imortal, pois foi nas quartas de final e com um roteiro emocionante, em que a Argélia marcou no minuto 82 e depois veio o empate nos suspiros finais".

Regragui fazia parte da seleção marroquina que chegou à final da edição de 2004 na Tunísia, antes de perder para os donos da casa, fazendo com que aquele torneio permaneça uma das etapas mais marcantes de sua trajetória como jogador, antes de voltar, anos depois, para comandar a seleção marroquina do banco de treinador.