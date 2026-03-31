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VÍDEO: A Copa do Mundo do conhecimento sobre futebol! O trio do GOAL apresenta uma batalha épica de perguntas e respostas, com Inglaterra, França, Espanha, Brasil e outros países se enfrentando CULTURE Copa do Mundo

Nove países estão disputando o título, mas só pode haver um vencedor! O programa “Front Three”, da GOAL, apresenta um quiz especial de futebol no estilo “Battle Royale” para descobrir quem tem o maior conhecimento sobre futebol