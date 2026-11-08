O USM Alger desferiu um duro golpe no Mamelodi Sundowns, da África do Sul, após derrotá-lo em casa por três gols a um, conquistando o título da Supercopa da África pela segunda vez em sua história e confirmando sua presença entre os grandes do futebol do continente africano.

O USM Alger venceu o Sundowns pelo placar de 3 a 1, na noite deste domingo, no estádio Loftus Versfeld, na cidade de Pretória, na final da Supercopa da África, acrescentando mais um título continental ao seu acervo, diante de um dos clubes mais destacados do continente.

O confronto começou com emoção logo cedo, pois o USM Alger esperou apenas quatro minutos para abrir o placar, depois que Zakaria Draoui conseguiu balançar as redes, aproveitando um passe de Khaldi, dando a seu time a vantagem por um a zero.

O Sundowns tentou voltar ao jogo e conseguiu empatar aos 25 minutos, depois que Rayners cobrou um pênalti, colocando a bola no fundo das redes, levando a partida de volta ao ponto de partida.

Mas a equipe argelina retomou a vantagem aos 37 minutos, por meio de Redouani, que acompanhou a bola que voltou da trave e a mandou para as redes com uma cabeçada, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do USM Alger por dois gols a um.

A partida teve uma paralisação forçada após o fim do primeiro tempo, por causa da forte chuva que caiu sobre o estádio Loftus Versfeld, o que causou o atraso no início do segundo tempo, em meio a preocupações sobre as condições do gramado e a segurança dos jogadores, antes que o confronto fosse retomado após a confirmação da possibilidade de completá-lo.

Com a retomada do jogo, o USM Alger manteve sua superioridade, e Ahmed Khaldi conseguiu desferir um novo golpe na equipe sul-africana, depois de arrancar pela esquerda e soltar um chute forte no ângulo mais distante, marcando o terceiro gol aos 55 minutos, ampliando a vantagem de seu time e colocando o Sundowns diante de uma tarefa difícil.

A equipe argelina manteve sua vantagem até o apito final, decidindo o confronto por três gols a um e conquistando a Supercopa da África pela segunda vez em sua história.

O USM Alger havia conquistado o título pela primeira vez em 2023, após superar o Al Ahly, do Egito, por um gol a zero, antes de repetir seu feito continental e acrescentar mais um título ao seu histórico.

A equipe argelina também entrou no confronto com a moral elevada, após conquistar o título da Copa das Confederações da África pela segunda vez em sua história, no dia 16 de maio de 2026, depois de superar o Zamalek, do Egito, nas cobranças de pênalti.

Por outro lado, o Mamelodi Sundowns disputou a partida na condição de campeão da Liga dos Campeões da África, depois de conquistar o título diante do FAR Rabat, do Marrocos, e esperava acrescentar a Supercopa ao seu histórico continental, mas esbarrou nas ambições do USM Alger, que conseguiu decidir o confronto e arrebatar a taça no coração de Pretória.

O Sundowns já havia conquistado a Supercopa da África em 2017, quando venceu o TP Mazembe, do Congo, por um gol a zero.