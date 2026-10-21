Os efeitos da derrota europeia ficaram evidentes nos rostos de alguns jogadores do Barcelona em sua chegada ao centro de treinamentos, nesta quinta-feira, depois de a equipe sofrer uma dolorosa derrota diante do Paris Saint-Germain, em um resultado que lançou sua sombra sobre o clima do time poucos dias antes do aguardado confronto com o Real Madrid no Clássico.
O programa espanhol "El Chiringuito" publicou um vídeo que registra a chegada de alguns jogadores do Barcelona ao treino em seus carros, nos quais apareciam sinais de semblante carrancudo e abatido, em cenas que refletiram a dificuldade de superar o que aconteceu no confronto europeu, com a aproximação de uma das partidas mais importantes da temporada.
Derrota para o Paris impõe clima difícil
Essas cenas vieram na esteira da queda do Barcelona diante do Paris Saint-Germain por 4 a 2, na Liga dos Campeões da Europa, em uma partida que revelou problemas defensivos que custaram ao time sofrer quatro gols, apesar de ter conseguido balançar as redes do adversário duas vezes.
A derrota não foi apenas um tropeço nas contas da competição continental, mas veio em um momento extremamente delicado, pois o time precisa recuperar seu equilíbrio rapidamente, diante da pressão dos jogos e da sucessão de grandes compromissos, o que torna o estado mental dos jogadores uma das pautas importantes para o técnico Hansi Flick.
O Clássico bate à porta
O Barcelona não tem o luxo de se deter por muito tempo nos efeitos da derrota, pois as atenções já se voltam para o confronto com o Real Madrid, marcado para domingo, em um teste de enorme importância para a equipe catalã nos âmbitos técnico e moral.
A partida representa uma oportunidade para os jogadores de Flick responderem dentro de campo e superarem a decepção europeia, além de dar à comissão técnica a chance de mostrar a capacidade do time de lidar com os reveses e recuperar a confiança em pouco tempo.
A derrota para o Paris Saint-Germain coloca o técnico alemão diante de uma missão dupla: corrigir os erros que apareceram durante a partida e preparar seus jogadores psicológica e fisicamente para o Clássico.