O Sassuolo conquistou uma vitória alucinante diante da Juventus por 3 a 2, na noite deste domingo, na partida que reuniu as duas equipes no estádio Mapei pela quarta rodada do Campeonato Italiano, em um confronto marcado por reviravoltas emocionantes durante o segundo tempo e que terminou com um gol nos acréscimos para os donos da casa.

Os cinco gols saíram todos no segundo tempo, depois de o empate ter dominado a partida durante os primeiros 45 minutos, antes de Sebastiano Esposito abrir o placar para o Sassuolo aos 65 minutos, colocando a Juventus diante da difícil missão de voltar ao jogo.

A Juventus conseguiu o empate aos 82 minutos por meio de Edon Zhegrova, antes de a verdadeira emoção começar nos minutos finais, quando o Sassuolo voltou a ficar à frente com um gol de Kieron Boy aos 89 minutos, mas Zhegrova recusou-se a aceitar a derrota de sua equipe e marcou o segundo gol de empate da Juventus aos 90+1 minutos.









Enquanto todos pensavam que a partida caminhava para o empate, Vasilije Adžić tinha outra opinião, ao arrancar o gol da vitória nos acréscimos para o Sassuolo aos 90+4 minutos, dando à sua equipe três pontos preciosos em meio a grandes comemorações da torcida e decidindo uma das partidas mais emocionantes da rodada.

Com essa vitória, o Sassuolo elevou sua pontuação para 7 pontos na nona colocação, a mesma pontuação da Juventus, que ocupa a oitava posição, depois de as duas equipes terem conquistado duas vitórias e um empate contra uma única derrota.

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