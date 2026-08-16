O Arsenal precisou de apenas 23 segundos para marcar seu primeiro gol contra o Manchester City, neste domingo, na partida da Supercopa da Inglaterra, na abertura da temporada inglesa.
O Arsenal começou a partida com força, e o italiano Riccardo Calafiori conseguiu marcar o gol dos Gunners aos 23 segundos, após receber um passe magnífico de seu companheiro Myles Lewis-Skelly.
A rede de estatísticas "Opta" comentou sobre o gol: "O gol de Riccardo Calafiori pelo Arsenal aos 23 segundos é o primeiro gol marcado no primeiro minuto de uma partida da Supercopa da Inglaterra desde o gol de Bobby Owen pelo Manchester City contra o West Bromwich Albion em 1968".
O Arsenal disputa esta partida na condição de campeão da Premier League, enquanto o Manchester City conquistou o título da Copa da Inglaterra.
Vale lembrar que o Manchester City disputa a primeira partida oficial sob o comando de seu novo treinador Enzo Maresca.