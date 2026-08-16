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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

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Vídeo: 23 segundos bastam para o Arsenal furar as defesas do Manchester City

Arsenal x Manchester City
Arsenal
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
R. Calafiori
England
Wales
Itália

saiu na frente nos primeiros segundos

O Arsenal precisou de apenas 23 segundos para marcar seu primeiro gol contra o Manchester City, neste domingo, na partida da Supercopa da Inglaterra, na abertura da temporada inglesa.

O Arsenal começou a partida com força, e o italiano Riccardo Calafiori conseguiu marcar o gol dos Gunners aos 23 segundos, após receber um passe magnífico de seu companheiro Myles Lewis-Skelly.

A rede de estatísticas "Opta" comentou sobre o gol: "O gol de Riccardo Calafiori pelo Arsenal aos 23 segundos é o primeiro gol marcado no primeiro minuto de uma partida da Supercopa da Inglaterra desde o gol de Bobby Owen pelo Manchester City contra o West Bromwich Albion em 1968".

O Arsenal disputa esta partida na condição de campeão da Premier League, enquanto o Manchester City conquistou o título da Copa da Inglaterra.

Vale lembrar que o Manchester City disputa a primeira partida oficial sob o comando de seu novo treinador Enzo Maresca.

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