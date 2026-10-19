Vídeo: 100 jogos sem cortar o cabelo - Frank Ilett publica atualização sobre sua situação após o colapso do Manchester United

Frank Illett, torcedor do Manchester United de cabelo volumoso, também conhecido como "The United Strand", publicou uma atualização após chegar a 100 partidas desde que começou seu desafio.

Illett prometeu não cortar o cabelo até que o Manchester United vença cinco partidas consecutivas, um feito que parece cada vez mais difícil semana após semana.

Depois de 7 rodadas da Premier League, o United somou apenas 7 pontos, ficando 14 pontos atrás do líder Manchester City. A equipe também se despediu da Copa da Liga Inglesa na primeira fase pela segunda temporada seguida e conquistou apenas duas vitórias desde o início da temporada, uma delas diante do Ipswich Town e a outra contra um time do Azerbaijão na Liga dos Campeões.

Cinco treinadores comandaram o United desde o início do desafio, quando a equipe estava sob a liderança de Erik ten Hag.

Depois de Ten Hag não conseguir cinco vitórias consecutivas, Ruud van Nistelrooy, o treinador interino, conseguiu vencer duas partidas em sequência, mas não teve a oportunidade de completar a série de vitórias antes de Ruben Amorim assumir o cargo.

Amorim elevou o moral por um breve período em Old Trafford, mas não conseguiu obter mais do que três vitórias consecutivas.

Desde sua demissão, ele encontrou outro clube, o AC Milan, mas "The United Strand" continua sem solução.

Em seguida, veio a vez de Darren Fletcher como interino, que só conseguiu dirigir duas partidas no cargo. E, por fim, Michael Carrick é quem pode finalmente conseguir para Illett um corte de cabelo de que ele tanto precisa.

Ele foi o que chegou mais perto entre todos os treinadores durante o desafio, já que seu impacto imediato levou a vitórias sobre Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham na temporada passada.

O sonho do torcedor ficou a apenas uma vitória de distância, mas o Manchester United empatou com o West Ham, e o sonho de Frank Illett se desfez. Ele começou do zero novamente.

Agora já se passaram 100 partidas e 743 dias sem que ele cortasse o cabelo, e as coisas não parecem animadoras diante do colapso dos resultados.

O torcedor registrou a mudança de sua aparência durante esse período em um vídeo publicado em sua conta no "Instagram".







