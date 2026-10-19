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imago-sport-1074703373.jpgPro Shots
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Vídeo: 100 jogos sem cortar o cabelo - Frank Ilett publica atualização sobre sua situação após o colapso do Manchester United

Leeds x Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League
England

As coisas não parecem animadoras

Frank Illett, torcedor do Manchester United de cabelo volumoso, também conhecido como "The United Strand", publicou uma atualização após chegar a 100 partidas desde que começou seu desafio.

Illett prometeu não cortar o cabelo até que o Manchester United vença cinco partidas consecutivas, um feito que parece cada vez mais difícil semana após semana.

Depois de 7 rodadas da Premier League, o United somou apenas 7 pontos, ficando 14 pontos atrás do líder Manchester City. A equipe também se despediu da Copa da Liga Inglesa na primeira fase pela segunda temporada seguida e conquistou apenas duas vitórias desde o início da temporada, uma delas diante do Ipswich Town e a outra contra um time do Azerbaijão na Liga dos Campeões.

Cinco treinadores comandaram o United desde o início do desafio, quando a equipe estava sob a liderança de Erik ten Hag.

Depois de Ten Hag não conseguir cinco vitórias consecutivas, Ruud van Nistelrooy, o treinador interino, conseguiu vencer duas partidas em sequência, mas não teve a oportunidade de completar a série de vitórias antes de Ruben Amorim assumir o cargo.

Amorim elevou o moral por um breve período em Old Trafford, mas não conseguiu obter mais do que três vitórias consecutivas.

Desde sua demissão, ele encontrou outro clube, o AC Milan, mas "The United Strand" continua sem solução.

Em seguida, veio a vez de Darren Fletcher como interino, que só conseguiu dirigir duas partidas no cargo. E, por fim, Michael Carrick é quem pode finalmente conseguir para Illett um corte de cabelo de que ele tanto precisa.

Ele foi o que chegou mais perto entre todos os treinadores durante o desafio, já que seu impacto imediato levou a vitórias sobre Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham na temporada passada.

O sonho do torcedor ficou a apenas uma vitória de distância, mas o Manchester United empatou com o West Ham, e o sonho de Frank Illett se desfez. Ele começou do zero novamente.

Agora já se passaram 100 partidas e 743 dias sem que ele cortasse o cabelo, e as coisas não parecem animadoras diante do colapso dos resultados.

O torcedor registrou a mudança de sua aparência durante esse período em um vídeo publicado em sua conta no "Instagram".



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