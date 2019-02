Vidal volta a demonstrar insatisfação através das redes sociais

Meia transparece descontentamento com poucas oportunidades no Barcelona

Através de postagem no status do Instagram, o meia Arturo Vidal demonstrou mais uma vez sua insatisfação com as poucas oportunidades recebidas no Barcelona.

Durante o empate na última rodada de La Liga diante do Athletic Bilbao, o meia foi substituído por Carles Aleña e sofreu críticas por parte da torcida catalã. A reação dos fãs Blaugranas motivou o chileno a publicar dois stories que pareceram indiretas aos críticos.

No primeiro deles, dois emojis de um boneco fazendo sinal de silêncio enquanto uma música que retrata sua situação era reproduzida ao fundo, com o trecho: "Me querem ver mal, mas não vou deixar isso acontecer. Meu coração é de um guerreiro, as regras do jogo são assim e quem não concorda vai pagar" destacado. O outro storie era mais simples, com uma coroa perto da cabeça do camisa 22 por conta do apelido de Rey e a frase Never give up (nunca desista, da tradução livre).



(Fotos: Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que Vidal foi advertido pela diretoria Blaugrana após a vitória de 4 a 2 sobre o Tottenham pela Champions League por conta de outra publicação polêmica. Nesta ocasião, o meia teria dado a entender que estava enfadado com a reserva em Wembley, mesmo com o triunfo da equipe.